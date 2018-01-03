الاربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10858

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الاربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10858

تيسلا تفاجئ عشاقها بسيارة بيك آب كهربائية بمواصفات استثنائية

الصور الأولى لشاحنة تيسلا تظهر البيك آب بمظهر الوحش وبمواصفات استثنائية على غير العادة.

العرب  [نُشر في 2018/01/03، العدد: 10858، ص(17)]

مركبة مثيرة بمميزات أنيقة

نيويورك (الولايات المتحدة) - تتجه معظم شركات صناعة السيارات إلى إنتاج مركبات كهربائية بالكامل لا تحتاج إلى أي قطرة وقود واحدة لكي تتحرك، ومع هذا التطور سطع اسم شركة تيسلا الأميركية التي تسابق الزمن من أجل تحقيق التفرد.

ويبدو أن تيسلا بدأت في استغلال نجاح سياراتها الكهربائية الرياضية والفاخرة وشاحنة سيمي المتطورة، من أجل اقتحام سوق سيارات الكروس أوفر والشاحنات الصغيرة بيك آب، قبل عام 2019 لتكون بهذا قد غطت عددا كبيرا من فئات السيارات.

وكشف إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لتيسلا، رسميا قبل أيام عن نية شركته في إطلاق بيك آب كهربائية بالكامل وذلك بعد إطلاق موديل واي، مكررا بذلك الوعود التي أطلقها منذ العام 2013.

وموديل واي، هو الاسم المستخدم للإشارة إلى مركبة هجينة بسعر أكثر انخفاضا، ويمكن مقارنته مع موديل 3 لتيسلا، الذي يصل سعره إلى 35 ألف دولار، ويتجاوز سيارة موديل إكس الهجينة عادة مبلغ 100 ألف دولار.

وخلال التدشين العالمي لتيسلا وإلى جانبها رودستر في نوفمبر الماضي، شارك إيلون مع الجماهير بسكيتش للبيك آب القادمة، والمثير للاهتمام أنها كانت مشابهة بعض الشيء لشاحنة سيمي، وضخمة بما فيه الكفاية لوضع بيك أب أخرى في صندوقها الخلفي.

ولفت موسك إلى أن الخطط والتصاميم في ذهنه منذ سنوات، قائلا إن “الشاحنة الجديدة ستشبه شاحنات سيمي الكهربائية لكنها ستكون أصغر حجما”.

ولا توجد الكثير من التفاصيل عن الشاحنة الكهربائية التي ستنتجها تيسلا، لكن الصور الأولى تظهر البيك آب بمظهر الوحش وبمواصفات استثنائية على غير العادة.

وستكون تيسلا سومي بيك آب مشتركة مع شاحنة سومي في عدد كبير من التقنيات وبحسب ماسك ستكون البيك آب الجديدة سهلة القيادة بحيث أن شخصا برخصة قيادة عادية يستطيع قيادتها.

ومن المقرر وصول موديل واي في عام 2019، وفق التقارير التي تهتم بعالم السيارات وبالنسبة إلى حجمها ففي نسختها الإنتاجية ستكون أكبر من فورد أف 150 مع قدومها بتقنيات ومميزات بالغة التطور.

وفيما تعاني صانعة السيارات الكهربائية، حاليا في إنتاج موديل 3، ولكن هذا لن يوقفها عن الحلم بما هو قادم، مثل موديل 3 التي تعتبر بالأساس سيدان صغيرة، ورخيصة بديلة عن موديل أس، إذ إن موديل واي القادمة هي كروس أوفر صغيرة وبديلة عن موديل إكس الحالية.

ويعتقد الخبراء أنه قد تمضي خمس سنوات قبل أن تقوم تيسلا بتوفير مركبات نصف النقل الكهربائية هذه، وليس من الواضح كمية الطلب الموجود لسيارات نصف النقل التي تعمل بالكهرباء.

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