الاربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10858

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الاربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10858

مازدا تطلق موديلا خاصا من أيقونتها الكابيرو إم.إكس 5

شركة مازدا تكشف النقاب عن الموديل الخاص ساكورا من أيقونتها إم.إكس 5، والذي يتألق بالمزيد من الملامح الرياضية الجذابة ويتوفر بأعداد محدودة.

العرب  [نُشر في 2018/01/03، العدد: 10858، ص(17)]

لمسات مثيرة

طوكيو - ظهرت السيارة مازدا إم.إكس 5 رسميا للمرة الأولى في أستراليا خلال سبتمبر 2014. ومنذ ذلك التاريخ حصل الموديل الكابيرو على عدة تعديلات من حيث تطوير الجودة والخامات المستخدمة لتصل إلى ما هي عليه في النسخة الأحدث.

وكشفت الشركة اليابانية النقاب مؤخرا عن الموديل الخاص ساكورا من أيقونتها إم.إكس 5، والذي يتألق بالمزيد من الملامح الرياضية الجذابة ويتوفر بأعداد محدودة.

وتتميز السيارة الجديدة بخفة الوزن والمحرك القوي وتكنولوجيا القيادة التي تضمن سواء للقائد أو الراكب إحدى أكثر التجارب متعة عند قيادتها.

ويحتوي طراز السيارة، التي يصفها هواة عالم السيارات بـ”الشقية”، على لمسات مثيرة في أنظمة الإضاءة الأمامية والخلفية بتقنية “ليد”.

وأوضحت شركة صناعة السيارات العملاقة أن الموديل الخاص يعتمد على خط التجهيزات الخاص “Exclusive Line” والذي يمتاز بسقف قماشي يزهو بلون أحمر داكن وتجهيزات جلدية باللون البيج في المقصورة الداخلية.

ومن التجهيزات الإضافية التي تزخر بها السيارة الجنوط المصنوعة من معدن خفيف باللون دراي دارك، ومستشعر الصف بالخلف، ونظام صوتي فائق من Bose، ونظام الدخول من دون مفتاح، وضوء المنعطفات الديناميكي.

كما تعتمد السيارة الرياضية الجديدة على سواعد محرك بقوة 160 حصانا تتضافر جهوده مع ناقل حركة يدوي.

وحتى تعطي الشركة سيارتها الجديدة المزيد من التألق وسعت من برنامج محركات هذه الفئة لتصبح أكثر قوة خلال السير في الطرقات.

وتعتمد إم.إكس 5 الجديدة بالسقف الصلب القابل للطي. ومن الآن فصاعدا يمكن لعشاق هذا النوع من الموديلات طلب إم.إكس 5 آر.أف أيضا معتمدة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 131 حصانا.

كما تقدم مازدا المزيد من التجهيزات لجميع موديلات إم.اكس 5 حيث تتوفر للموديل ألوان طلاءات جديدة، فإلى جانب اللون الأحمر ماغما الميتالك، يمكن الآن أيضا طلب السيارة بألوان الأزرق تورمالين الميتالك، والأبيض ساتان الميتالك.

كما تتوفر بالسقف القماشي باللون الرمادي ماتريكس المعدني، الذي كان حصريا للموديل إم.إكس 5 آر.أف.

وتقدم مازدا محرك البنزين مجهزا وبشكل قياسي، بنظام قفل وتشغيل المحرك أوتوماتيكيا ونظام استرداد طاقة الكبح.

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