بريطانيا تدعو إلى حوار جاد في إيران واحترام الحقوق

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يدعو السلطات الايرانية إلى السماح بـ'حرية التعبير والتظاهر السلمي'.

العرب

زمن التغيير حان في إيران

لندن - دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى إجراء "نقاش هادف" في إيران، على خلفية مقتل عشرة متظاهرين على الأقل إثر احتجاجات منذ الأسبوع الماضي.

وكتب جونسون الاثنين على موقع فيسبوك: "إن المملكة المتحدة تراقب عن كثب الأحداث في إيران".

وأضاف: "نعتقد أنه يجب أن يكون هناك نقاش هادف حول القضايا المشروعة والمهمة التي يثيرها المتظاهرون ونحن نتطلع إلى أن تسمح السلطات الإيرانية بذلك".

ودعا جونسون "جميع المعنيين إلى الامتناع عن العنف والوفاء بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان".

وشدد الوزير البريطاني على اهمية "أن يكون الناس قادرين على التمتع بحرية التعبير والتظاهر السلمي في إطار القانون".

وأضاف "نأسف للخسائر في الأرواح التي وقعت في الاحتجاجات في إيران، ونناشد جميع المعنيين الامتناع عن العنف واحترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

وتشهد ايران تظاهرات مستمرة منذ الخميس احتجاجا على الضائقة الاقتصادية ورفضا لسياسات حكومة الرئيس حسن روحاني، وقد تخلل هذه الاحتجاجات أعمال عنف قتل خلالها ما مجموعه 13 شخصا، بينهم 10 متظاهرين، واعتقل العشرات.

وهي أكبر موجة تظاهرات منذ الحركة الاحتجاجية ضد اعادة انتخاب الرئيس السابق المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد عام 2009 والتي قابلها النظام بموجة قمع شديدة.

وكان روحاني أكد رفضه "العنف وتدمير الممتلكات العامة"، مشددا في الوقت نفسه على انه يجب تأمين "مساحة يتمكن عبرها انصار الثورة والشعب من التعبير عن قلقهم اليومي".

من جهته، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن "زمن التغيير" حان في إيران، بعدما أكد في وقت سابق أن "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".

وانتخب روحاني لولاية ثانية في مايو الماضي، بعدما ساهم في خروج إيران من عزلتها مع رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وعقد الإيرانيون آمالا كبيرة أن يؤدي الاتفاق التاريخي مع الدول الكبرى حول الملف النووي إلى انتعاش اقتصادي، لكن ثمار هذا الاتفاق لم تظهر بعد.