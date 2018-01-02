الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10857

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الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10857

حضر الخليج وغابت قطر

غياب علم قطر عن احتفالات مدينة دبي دلالة على أن المقاطعة ستشمل مختلف مظاهر الحياة في الخليج.

العرب  [نُشر في 2018/01/02، العدد: 10857، ص(1)]

على الدوحة أن تتعود الآن

دبي - غاب علم قطر لأول مرة عن احتفالات مدينة دبي برأس السنة الجديدة في دلالة على أن المقاطعة ستتحول إلى أمر واقع لسنوات قادمة، وأنها لن تقف عند الأنشطة السياسية، بل وستشمل مختلف مظاهر الحياة في الخليج، وهو أمر على الدوحة أن تتعود عليه من الآن.

ومثلما كان متوقعا، فقد غاب العلم القطري هذا العام بعدما رفضت الدوحة الاستجابة لمطالب جيرانها وتنفيذ ما سبق أن التزمت به في اتفاق الرياض من وقف الحملات الإعلامية، والالتزام بالمصالح الجماعية للدول الأعضاء في مجلس التعاون.

وقرأ المنظمون، بحسب تقارير استخبارية متعددة، حسابا لاستهداف الاحتفالات عبر أشخاص حاملين لجواز السفر القطري، وهي نقطة خلاف رئيسية مع الدول الأربع المقاطعة.

وقائمة الذين منحتهم قطر جواز سفرها بعضهم هاربون من أحكام قضائية في مصر، والبعض الآخر قادمون من ساحات القتال في سوريا والعراق أو من ليبيا والصومال. وهناك عناصر غير معروفة تتحرك بسرية تامة على الأراضي القطرية لا أحد يتنبأ بخططها، وهو ما دفع إلى تركيز أمني شديد على القادمين من الدوحة.

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