هوفر كوبيه سيارة طائرة بمظهر كلاسيكي

شركة لازاريني ديزاين توضح أن سيارة المستقبل تستلهم تصميم السيارة أيقونة السيارات الكلاسيكية الشهيرة إيزوتا فراشيني تيبو 8 موديل عام 1920.

العرب

نظرة أولى على أحدث جيل من المركبات الطائرة

روما – دخلت شركة لازاريني ديزاين الإيطالية بقوة إلى سباق السيارات الطائرة بالكشف عن نموذج للسيارة هوفر كوبيه التي جاءت بمظهر كلاسيكي لم يكن في حسبان هذا القطاع.

وأوضحت الشركة أن سيارة المستقبل تستلهم تصميم السيارة أيقونة السيارات الكلاسيكية الشهيرة إيزوتا فراشيني تيبو 8 موديل عام 1920.

وعلى غرار السيارة الكلاسيكية جاءت السيارة الطائرة هوفر كوبيه التي يصل طولها إلى 4.5 أمتار، بمقدمة طويلة تليها مقصورة ركاب صغيرة تستوعب مقعدين فقط تحت قبة زجاجية بالكامل.

وبدلا من مبيت العجلات المعروف في السيارة الكلاسيكية تعتمد السيارة الطائرة الجديدة على حوامل توربينات من ألياف الكربون، التي تم تجهيز كل واحدة منها بتوربين نفاث.

وبهذا تبدأ السيارة في الارتفاع بشكل عمودي عن الأرض لتنطلق بعد ذلك بسرعة تصل إلى 550 كيلومترا في الساعة.

ومن الملامح التصميمية المستلهمة من السيارة الكلاسيكية أيضا شبكة المبرد النحيفة المرتفعة، والمحاطة بكشافات ضوئية تعمل بتقنية أل.إي.دي.

وتفتح الشركة الإيطالية من خلال هذا النموذج باب المنافسة على مصراعيه بين العديد من الشركات العالمية الأخرى التي تعكف على تطوير سيارات طائرة يتوقع أن تغزو الأجواء في غضون سنوات قليلة.

وكانت شركة أوبر الأميركية لخدمة استدعاء سيارات الأجرة عبر تطبيقات الأجهزة الذكية قد كشفت في نوفمبر الماضي أنها تعتزم إطلاق تاكسي طائر في مدينة لوس أنجليس الأميركية بحلول عام 2020.

وأكدت أن هذه الخطط تأتي بعد أن توصلت الشركة إلى اتفاق شراكة استراتيجية مع وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) لاختبار نظام مبتكر للتحكم في حركة المرور فوق شوارع المدن.

وذكرت الشركة أن اختيار التاكسي الطائر الكهربائي الذي يحمل اسم “أوبر إليفيت” سوف يتم في مدينة دالاس الأميركية وإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وانطلقت في مدينة دبي الإماراتية في سبتمبر الماضي، رحلة تجريبية لأول تاكسي جوي من دون سائق في العالم، والذي نفذته شركة “فولو كوبتر” الألمانية المتخصصة في صناعة المركبات الطائرة.