أبرز تغريدات العرب: عام جديد أبيض مثل صفحةٍ أولى

العرب

mayousfi@

عام جديد أبيض، مثل صفحةٍ أولى

في كتابٍ يحملُ اسمُه، متظاهراٌ بالغياب، مثل شخصٍ تشاركه المصعد،

تتبادلان الصمت والانتظار،

إلى أنْ يُفتح الباب.

walla_aoudh@

قراءة التاريخ تجعلك تستشرف النهايات وتبصر شرر السقوط وسط سماء ممتلئة بالنجوم! ليس لأن التاريخ يكرر نفسه كما يقولون،

بل لأن البشر لا يتغيرون.

Arwaia@

اختلق الإنسان فكرة "القلب" كرمزٍ أسطوريّ يُلقي عليه مسؤولية أفكاره غير المتزنة.

tounsiahourra@

الحياة مشاهد متعاقبة دون فواصل إعلانية ولا فترات راحة. فصول حياتك تعيشها بمفردك..

كن أنت بطل قصتك وأنقذ نفسك. كل عام وأنت بخير.

abulmozn@

الدول العظمى لا تحترم إلا من يملكون أزرارا نووية على مكاتبهم.

LASTWISDOM1@

#ما_بعد_السطحية هي ظاهرة تتجاوز مصطلح #السطحية التقليدي في زمن أصبح تكوين الرأي والدفاع عنه معتمدا على "شبه معلومة" أو "نصف حقيقة" أو "أكذوبة كاملة".

ardasnovel@

الأخطاء تقودنا إلى الصواب دائما

وعدم وجود الأخطاء لا يعني

أن حياتنا أفضل بل يعني أن حياتنا لن تتغير للأفضل أبدا.

Budour48@

عدالة قضية ما

لا تُحاكم بالأوغاد والمتسلقين الذين يدّعون دعمها.

hnsalama@

مقارنة بسيطة بين فيلم "مراتي مدير عام" (ستينات) وفيلم "تيمور وشفيقة" (الألفية) تبين بوضوح كيف تدهورنا.أقصد القيم المنقولة ومستوى الحوار وكل التفاصيل الحقيقة. #مصر.

Monahassanm@

حين يصدر شاعر ديوانه العاشر

وهو ما زال في بداية الثلاثينات من عمره، أتساءل كيف تمكن من كتابة كل هذا، وأي ربة شعر تلك المتصالحة معه إلأى هذا الحد!

Azizalqenaei@

ثقافة العيب والحرام والخوف والتقديس، انتشرت في مجتمعاتنا كانتشار النار في الهشيم بعد أن تم إغلاق أبواب التفكير العلمي والفلسفي وفتح أبواب النقل والتقليد والعنعنة.

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FayrouzOfficial@ فيروز فنانة لبنانية.