أبرز تغريدات العرب: عام جديد أبيض مثل صفحةٍ أولى

mayousfi@
عام جديد أبيض، مثل صفحةٍ أولى
في كتابٍ يحملُ اسمُه، متظاهراٌ بالغياب، مثل شخصٍ تشاركه المصعد،
تتبادلان الصمت والانتظار،
إلى أنْ يُفتح الباب.
walla_aoudh@
قراءة التاريخ تجعلك تستشرف النهايات وتبصر شرر السقوط وسط سماء ممتلئة بالنجوم! ليس لأن التاريخ يكرر نفسه كما يقولون،
بل لأن البشر لا يتغيرون.
Arwaia@
Arwaia@
اختلق الإنسان فكرة "القلب" كرمزٍ أسطوريّ يُلقي عليه مسؤولية أفكاره غير المتزنة.
tounsiahourra@
tounsiahourra@
الحياة مشاهد متعاقبة دون فواصل إعلانية ولا فترات راحة. فصول حياتك تعيشها بمفردك..
كن أنت بطل قصتك وأنقذ نفسك. كل عام وأنت بخير.
abulmozn@
abulmozn@
الدول العظمى لا تحترم إلا من يملكون أزرارا نووية على مكاتبهم.
LASTWISDOM1@
LASTWISDOM1@
#ما_بعد_السطحية هي ظاهرة تتجاوز مصطلح #السطحية التقليدي في زمن أصبح تكوين الرأي والدفاع عنه معتمدا على "شبه معلومة" أو "نصف حقيقة" أو "أكذوبة كاملة".
ardasnovel@
ardasnovel@
الأخطاء تقودنا إلى الصواب دائما
وعدم وجود الأخطاء لا يعني
أن حياتنا أفضل بل يعني أن حياتنا لن تتغير للأفضل أبدا.
Budour48@
عدالة قضية ما
لا تُحاكم بالأوغاد والمتسلقين الذين يدّعون دعمها.
hnsalama@
hnsalama@
مقارنة بسيطة بين فيلم "مراتي مدير عام" (ستينات) وفيلم "تيمور وشفيقة" (الألفية) تبين بوضوح كيف تدهورنا.أقصد القيم المنقولة ومستوى الحوار وكل التفاصيل الحقيقة. #مصر.
Monahassanm@
Monahassanm@
حين يصدر شاعر ديوانه العاشر
وهو ما زال في بداية الثلاثينات من عمره، أتساءل كيف تمكن من كتابة كل هذا، وأي ربة شعر تلك المتصالحة معه إلأى هذا الحد!
Azizalqenaei@
Azizalqenaei@
ثقافة العيب والحرام والخوف والتقديس، انتشرت في مجتمعاتنا كانتشار النار في الهشيم بعد أن تم إغلاق أبواب التفكير العلمي والفلسفي وفتح أبواب النقل والتقليد والعنعنة.
تابعوا
تابعوا
FayrouzOfficial@ فيروز فنانة لبنانية.
FayrouzOfficial@
فيروز
فنانة لبنانية.