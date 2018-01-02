الأسد يعين وزير دفاع جديدا من طائفته

الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما رئاسيا بتعيين 3 وزراء جدد في حكومته.

العرب

الجيش بقيادة الطائفة

دمشق - عين الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين العماد علي عبدالله أيوب، رئيس هيئة الأركان العامة، وزيراً للدفاع خلفا للعماد فهد الجاسم الفريج، كما عين وزيرين جديدين للصناعة والإعلام، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت وكالة سانا أن “الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم 1 للعام 2018 القاضي بتسمية كل من السادة العماد علي عبدالله أيوب وزيراً للدفاع ومحمد مازن علي يوسف وزيراً للصناعة وعماد عبدالله سارة وزيراً للإعلام”.

وهي المرة الثالثة التي يعين فيها الأسد وزيرا جديدا للدفاع منذ اندلاع الأزمة في سوريا في مارس عام 2011.

وكان الفريج (67 عاماً) عين في العام 2012 بعد مقتل وزير الدفاع وقتها داوود راجحة في انفجار استهدف مبنى الأمن القومي في وسط دمشق وأسفر أيضاً عن مقتل قادة آخرين. وجرى حينها تعيين أيوب رئيساً لهيئة الأركان ليخلف الفريج.

ووزير الدفاع الجديد من مواليد محافظة اللاذقية الساحلية في العام 1952، بحسب موقع وزارة الدفاع السورية. انتسب إلى الكلية الحربية في العام 1971 وتدرج بالرتب إلى أن رقي إلى رتبة عماد في العام 2012.

ويعكس تعيين أيوب إصرار الأسد على أن تكون التعيينات الكبرى خاصة تلك المتعلقة بالشأن العسكري من صلب الطائفة العلوية التي ينتمي إليها، وهذه من الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأزمة السورية.

ويأتي هذا التعيين ليضاف إلى سلسلة تعيينات شملت القيادات العسكرية في أكثر من جبهة، ما يشي بأن النظام يستعد لمرحلة عسكرية جديدة، حيث أن بعض المناطق المهمة لا تزال بعيدة عن نفوذه في وقت تضغط حليفته روسيا لبدء مفاوضات جدية للتوصل لتسوية سياسية للحرب، وتسعى قوى دولية وإقليمية لإعادة خلط الأوراق مجددا في محاولة لتعديل موازين القوى.