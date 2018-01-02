الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10857

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الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10857

تركيا تبحث عن براءة العثمانيين في صور وبطاقات بريدية قديمة

حملة لتتبع أثر وثائق وفرمانات وخرائط قديمة وشراؤها لتلميع صورة سلطة الباب العالي المتهمة بنشر التخلف.

العرب  [نُشر في 2018/01/02، العدد: 10857، ص(6)]

شراء 55 ألف بطاقة

إسطنبول (تركيا) - اشترت بلدية إسطنبول الكبرى أرشيف بطاقات بريدية من أسرة لبنانية يتكون من 55 ألف بطاقة تعود إلى مدن إسلامية في فترات مختلفة، في خطوة لا تعتبر غريبة ولا تثير الانتباه لو جاءت في سياق غير السياق التركي الحالي، وحيث لا يمكن قراءتها إلا في إطارها السياسي المرتبط بتوجهات الرئيسي رجب طيب أردوغان.

ويحمل هذا السياق بعدان رئيسيان الأول يتعلق بمسعى أردوغان إلى أن يخلق صدى قويا لدى أتباعه المتحمّسين للعودة إلى العهد الذهبي للدولة العثمانية كلما شعر النظام الحاكم بالعجز عن السيطرة على الأحداث الدائرة في الداخل والخارج.

فيما يستمد الخبر أهميته من البعد الثاني المتعلق بمكان عرض هذه البطاقات، التي تتألف من 55 ألف بطاقة، وهو مكتبة أتاتورك في منطقة تقسيم الشهيرة في وسط مدينة إسطنبول، وهي أكبر مكتبة عامة في تركيا تضم أرشيفا ضخما يحتوي على إرث ثقافي عمد أردوغان منذ أن كان رئيسيا لبلدية إسطنبول إلى أن تكون هذه المكتبة معاكسة تمام لاسمها، أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية على أنقاض الإمبراطورية العثمانية.

ومؤخرا، أطلقت بلدية إسطنبول حملة لشراء كتب وخرائط قديمة وحوليات وخطابات وفرمانات ووثائق وبطاقات بريدية نادرة من الأشخاص والمحلات والمزادات العلنية بهدف وضعها في مكتبة أتاتورك التي تعد مزارا سياحيا، وكأن تركيا المتهمة بنشر التخلف في العالم العربي تبحث عن البراءة في مثل هذه الصور والبطاقات القديمة.

وتعود البطاقات البريدية إلى بلدان إسلامية مختلفة بينها تركيا والمغرب والجزائر ومصر وفلسطين وسوريا والعراق. ويحتوي الأرشيف على أكثر من ألفي بطاقة تعود إلى فترات مختلفة في إسطنبول، في حين يتواصل تصنيف وفرز البطاقات الأخرى.

واستحضار العثمانية السياسية هو تكتيك سياسي يأخذ طابعا استعراضيا، حيث يتحدث الإعلام التركي تارة عن احتفالية الذكرى الـ500 لدخول البحرية العثمانية أرض الجزائر، وتارة أخرى، يستحضر ذكرى انتصار حققه الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى قبل مئة عام، وأعظم انتصارات حققتها الدولة العثمانية، وغير ذلك من الأمثلة والصور التي يتعمّد أردوغان استحضارها في كل مناسبة.

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