الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10857

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الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10857

هاشتاغ اليوم: #أول_تغريدات_لعام_2018

مستخدمو تويتر يدشنون هاشتاغ 'أول تغريدات لعام 2018' بمناسبة بداية السنة الجديدة حيث أعرب بعضهم عن أمنياتهم فيما وجه آخرون نصائح.

العرب  [نُشر في 2018/01/02، العدد: 10857، ص(19)]

أماني عديدة للمغردين

الرياض - دشن مستخدمو موقع تويتر الاثنين هاشتاغا بعنوان “أول تغريدات لعام 2018” بمناسبة بداية السنة الجديدة. وأعرب مغردون ضمن الهاشتاغ عن أمنياتهم فيما وجه آخرون نصائح.

وقالت مغردة:

Khlood12h1@

أول_تغريدات_لعام_2018، صباحٌ جديد، يومٌ جديد، شهرٌ جديد، عام جديد، جعله ربي عاماً بلا أوجاع، بلا فقدان، بلا هموم، عامٌ سعيد، تتغير فيه أقدارنا إلى ما نتمنى.

وغردت أخرى:

A__hxmalakiah@

أول_تغريدات_لعام_2018، يناير نحن القادمون من مطارات ديسمبر، الذين أتعبهم سفر السنة الماضية، الذين أوجعتهم لحظات الرحيل، رد إلينا أرواحنا التي سافرت في منافي المجهول.

وتقاسم مغردون أمنية كانت عبارة عما غرده هذا الحساب:

sa2000__lha@

أول_تغريدات_لعام_2018، اللهم (اجعله) عاماً بعيداً عن الحزن والفقد والألم والخذلان.

فيما بدا البعض الآخر حزينا. وكتب أحد المغردين:

mhyaldyna40@

أول_تغريدات_لعام_2018، نفس الأيام ونفس البؤس ولا جديد.

وأعلن مغردون أولوياتهم. فقال مغرد سعودي:

mrh_000@

أول_تغريدات_لعام_2018، الدين ثم الوطن ثم برشلونة.

وكتبت مغردة سورية:

jIykEBfZGVIHlVP@

أول_تغريدات_لعام_2018،”بتنهيدة تعب: يا رب تـرجع سوريا مثل ما كـانت”.

كما انتشرت التغريدات الرومانسية ضمن الهاشتاغ. وغرد حساب:

otb_90i@

أول_تغريدات_لعام_2018، انتهى العام الذي عشقتك فيه وابتدأ عام سأعشقك فيه أكثر..!

وقالت أخرى:

kefafAlotaibi@

أول_تغريدات_لعام_2018، سنة جديدة، لا تطلبوا من السنوات أن تكون أفضل، كونوا أنتم الأفضل فيهَا فنحُن منَ نتغير أما هي فتزداد أرقاما فقط.

وطالبت مغردة اسمها يارا باسترجاع العلاقات الاجتماعية الطبيعية بعيدا عن منصات التواصل الاجتماعي وكتبت:

Yara__1990_@

أول_تغريدات_لعام_2018، ليس هُناك أسوأ من النقاش عبر الرسائل النصية أو المُحادثات الكتابية، فالكلمات بدون نبرات الصوت تُصبح أكثر قسوة من الواقع.

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