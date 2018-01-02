مقتل قبطيين بهجوم على محل لبيع الكحول بمصر

الهجوم يأتي بعد مقتل 9 أشخاص في هجوم تبناه تنظيم داعش واستهدف كنيسة في حلوان جنوب العاصمة المصرية.

العرب

الأمن يحقق في ملابسات الهجوم

القاهرة - قتل قبطيان فجر الاثنين، خلال هجوم مسلح على محل لبيع الكحول بمحافظة الجيزة بالقرب من القاهرة.

وقال مصدر أمني إن “المتهم كان يستقل توك توك (دراجة نارية بثلاث عجلات) وتوقف أمام المحل وأطلق الرصاص من بندقية آلية وهرب”.

وتابع “القتيلان كانا صديقين لصاحب المحل”. ولا تزال تحقيقات ومعاينات النيابة جارية للوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع في منطقة العمرانية غرب القاهرة.

ويستعد الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد وسط تواجد أمني مكثف لقوات الجيش والشرطة من أجل حماية المنشآت والمرافق والكنائس بعد هجمات الجهاديين التي استهدفت المسيحيين.

وقتل تسعة أشخاص في هجوم تبناه تنظيم داعش واستهدف كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة الجمعة.

وخلال العام الماضي قتل أكثر من مئة شخص في اعتداءات استهدفت ثلاث كنائس وحافلة تقل أقباطا في عدد من مدن البلاد، وتبنى داعش هذه الاعتداءات متوعدا بالمزيد.