حجب منصات التواصل الاجتماعي لم يثن الإيرانيين عن إعلاء أصواتهم

الدوحة - انتشر الاثنين على موقع تويتر هاشتاغ #تميم_يدعم_نظام_الملالي_بمليارين. وكانت مصادر متابعة أكدت أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعهد بتقديم ملياري دولار للنظام الإيراني من أجل إخماد التظاهرات الشعبية، التي تشهدها البلاد منذ 6 أيام على التوالي. وبحسب ما نقله حساب “العرب مباشر” التابع للمعارضة القطرية، عما أسماه “مصادر إيرانية مطلعة”، فإن الشيخ تميم تعهد بدفع ملياري دولار لإخماد التظاهرات الشعبية في إيران. واستقبل مستخدمو تويتر الخبر باستهجان. وكتب مغرد “حكومة قطر حسب قولها دعمت الشعوب العربية في ثوراتها ضد حكامها، وفي ثورة شعب إيران دعمت الحاكم ضد الشعب! إلى مزبلة التاريخ يا حكومة تميم”. وكتب مغرد آخر يدعى منذر آل الشيخ مبارك “لا أعلم كيف سيصفي الإيرانيون حسابهم مع قطر ولكن إيران تنتفض، وإيران تتحرر من الطغيان، وما يحدث الآن في إيران ستكون له تبعات مزلزلة على الخونة في قطر إليك هذا الخبر غير مستغرب”. وكانت قد راجت على منصات التواصل الاجتماعي أغنية إيرانية ساخرة تتهكم في جزء منها على النظام القطري مؤكدة أن الملالي ينتظرون الدراهم من قطر. ويؤكد معلقون إيرانيون أن الملالي لا يرون قطر سوى دجاجة تبيض لهم ذهبا. وسخر معلق “قطر بالأمس تدعم الثورات واليوم تسعى لإخمادها في إيران!”. واعتبر آخر “أمير قطر يعتقد أن بقاء نظام الملالي سينقذه”. وفسر مغرد “عندما تتحد الأجندة تتشابه المآلات.. هم يعلمون أن سقوط نظام ولاية الفقيه السفيه سيسحب تنظيم الحمدين معه نحو الهاوية”. فيما اعتبر مغرد “أمير قطر يدعم نظام الملالي بمليارين لوقف انتفاضة الشعب الإيراني ربما تحدياً لمقولة ولي العهد ‘سننقل المعركة إلى إيران’، فهل ستكون بداية لمرحلة أخرى؟!”. وكانت قناة الجزيرة القطرية قد عمدت إلى محاولة التعتيم على التظاهرات في إيران أو التقليل من حجمها في مقابل التركيز والتهويل من أعداد المتظاهرين المشاركين في مسيرات مؤيدة للنظام الإيراني. كما عمدت القناة إلى إعادة صياغة خطاب الرئيس الايراني حسن روحاني، بزيادة تصريحات لم يتلُها في خطابه، وهو ما عرّضها لانتقادات واسعة. وكتب مغرد “أين يوسف القرضاوي وقناة الجزيرة وأتباعهما من هذه المظاهرات؟ هذا دليل يفضح نواياهم وتعاملهم الشرير مع النظام الإيراني ضد المنطقة وأن ما يدعونه من دعم رغبة الشعوب باطل”. عربيا لا يزال هاشتاغ #يحدث_الآن_في_إيران يتصدر لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية. كما تصدر هاشتاغا Iran و#IranProtests (احتجاجات إيران) الترند العالمي.