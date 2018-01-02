كاليفورنيا تستقبل السنة الجديدة ببيع الماريجوانا للترفيه

السماح باستخدام الماريجوانا لأغراض الترفيه، يرجح أن يرتفع حجم البيع في السوق إلى 3.7 مليار دولار هذا العام، وإلى أكثر من 5 مليارات دولار في 2019.

العرب

استخدام الماريجوانا بشكل قانوني

لوس أنجليس – أصبح استخدام الماريجوانا لأغراض الترفيه، مقننا في ولاية كاليفورنيا الأميركية، اعتبارا من غرة يناير الحالي، مما يجعلها أكبر الولايات الأميركية التي تسمح بمثل هذه المبيعات.

وأصبح بوسع المستخدمين الآن شراء منتجات القنب بشكل قانوني، في مدن أوكلاند وبيركلي وسان خوسيه وسانتا كروز وسان دييجو، بالإضافة إلى عدد قليل من المناطق الأخرى، حيث تنضم كاليفورنيا بذلك إلى سبع ولايات أخرى ومنطقة كولومبيا، مررت قوانين تسمح باستخدام الماريجوانا لأغراض الترفيه.

وفي كاليفورنيا، حيث تم السماح بشكل قانوني باستخدام الماريجوانا لأغراض طبية منذ عام 1996، تعني صناعات القنب أعمالا تجارية كبيرة.

ومن المتوقع مع السماح باستخدام الماريجوانا لأغراض الترفيه، أن يرتفع حجم البيع في السوق إلى 3.7 مليار دولار هذا العام، وإلى أكثر من 5 مليارات دولار في 2019، بحسب موقع بيزنيس إنسايدر الإلكتروني الإخباري.

ويسمح القانون الجديد في كاليفورنيا، والذي تم إقراره بعد إجراء استفتاء في عام 2016، للمواطنين الذين يزيد عمرهم على سن 21 عاما، بحيازة ونقل وشراء واستهلاك أو مقاسمة حصة تصل إلى 28.5 غرام من الماريجوانا، وما يصل إلى 8 غرامات من مركزات الماريجوانا. ومن الممكن للبالغين أن يزرعوا ما يصل إلى ستة من نبات الماريجوانا لكل أسرة بعيدا عن أعين العامة.

ويقول مسؤولو مدينة لوس أنجليس إنهم يعتزمون بدء عملية إصدار تراخيص لبيع الماريجوانا لأغراض الترفيه، الأربعاء القادم.

ومازالت الماريجوانا غير قانونية بموجب القانون الاتحادي.