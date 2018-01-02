الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10857

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10857

كاليفورنيا تستقبل السنة الجديدة ببيع الماريجوانا للترفيه

السماح باستخدام الماريجوانا لأغراض الترفيه، يرجح أن يرتفع حجم البيع في السوق إلى 3.7 مليار دولار هذا العام، وإلى أكثر من 5 مليارات دولار في 2019.

العرب  [نُشر في 2018/01/02، العدد: 10857، ص(24)]

استخدام الماريجوانا بشكل قانوني

لوس أنجليس – أصبح استخدام الماريجوانا لأغراض الترفيه، مقننا في ولاية كاليفورنيا الأميركية، اعتبارا من غرة يناير الحالي، مما يجعلها أكبر الولايات الأميركية التي تسمح بمثل هذه المبيعات.

وأصبح بوسع المستخدمين الآن شراء منتجات القنب بشكل قانوني، في مدن أوكلاند وبيركلي وسان خوسيه وسانتا كروز وسان دييجو، بالإضافة إلى عدد قليل من المناطق الأخرى، حيث تنضم كاليفورنيا بذلك إلى سبع ولايات أخرى ومنطقة كولومبيا، مررت قوانين تسمح باستخدام الماريجوانا لأغراض الترفيه.

وفي كاليفورنيا، حيث تم السماح بشكل قانوني باستخدام الماريجوانا لأغراض طبية منذ عام 1996، تعني صناعات القنب أعمالا تجارية كبيرة.

ومن المتوقع مع السماح باستخدام الماريجوانا لأغراض الترفيه، أن يرتفع حجم البيع في السوق إلى 3.7 مليار دولار هذا العام، وإلى أكثر من 5 مليارات دولار في 2019، بحسب موقع بيزنيس إنسايدر الإلكتروني الإخباري.

ويسمح القانون الجديد في كاليفورنيا، والذي تم إقراره بعد إجراء استفتاء في عام 2016، للمواطنين الذين يزيد عمرهم على سن 21 عاما، بحيازة ونقل وشراء واستهلاك أو مقاسمة حصة تصل إلى 28.5 غرام من الماريجوانا، وما يصل إلى 8 غرامات من مركزات الماريجوانا. ومن الممكن للبالغين أن يزرعوا ما يصل إلى ستة من نبات الماريجوانا لكل أسرة بعيدا عن أعين العامة.

ويقول مسؤولو مدينة لوس أنجليس إنهم يعتزمون بدء عملية إصدار تراخيص لبيع الماريجوانا لأغراض الترفيه، الأربعاء القادم.

ومازالت الماريجوانا غير قانونية بموجب القانون الاتحادي.

:: اقرأ أيضاً

الشبه يلمع صور مشاهير مزيفين على منصات الشبكات الاجتماعية

طفل السنتين صديق مميز لقطيع قردة

كاتي بيري تشارك جمهورها صور رحلتها بصحراء أبوظبي

الاستثمار في المعرفة يغلق الفجوة بين التعليم وبيئة العمل

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

الغضب يتصاعد ضد النظام الإيراني

2018-01-02

بريطانيا تدعو إلى حوار جاد في إيران واحترام الحقوق

2018-01-02

القوات السورية ترسل تعزيزات إلى جبهات ريف دمشق

2018-01-02

سول تعرض على بيونغ يانغ عقد 'محادثات رفيعة المستوى'

2018-01-02

إسرائيل تشدد قيود التفاوض على القدس

2018-01-02

تصدع تحالف الحوثي يُنبئ بأحداث دراماتيكية في مسيرة الحرب اليمنية

2018-01-02

باكستان تستدعي السفير الأميركي بعد تغريدة ترامب

2018-01-02

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تحسين العلاقات مع الجنوب

yesterday 07:44:04

الليكود يدعو إلى ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

yesterday 10:21:26

مقتل 20 عنصرا من قوات الأسد في مدينة حرستا السورية

yesterday 12:19:41

:: اختيارات المحرر

الشبه يلمع صور مشاهير مزيفين على منصات الشبكات الاجتماعية

كاليفورنيا تستقبل السنة الجديدة ببيع الماريجوانا للترفيه

طفل السنتين صديق مميز لقطيع قردة

أطفال فرقة 'الكوفية' يسافرون من عين الحلوة إلى العالم على خطوات الدبكة

هيئة حقوقية تحارب العبودية في موريتانيا من خلال المدارس

التدخين أثناء الحمل قد يؤدي إلى إصابة الطفل باضطراب سلوكي

الجلد الأسود يكسو الموضة والأثاث

الحلم في الأدب والفن.. ملجأ الهاربين من الواقع

إصابة دي بروين تحبط غوارديولا

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا