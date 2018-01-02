الجلد الأسود يكسو الموضة والأثاث

الجلد الأسود يكتسح كلا من الجاكت والتنورة والبنطال في عالم الموضة ليضفي على المظهر طابع الروك آند رول الشهير.

العرب

إطلالة فخمة

أوردت مجلة “إيلي” الألمانية أن الجلد الأسود يغزو عالمي الموضة والأثاث هذا الشتاء، ليشيع أجواء الدفء والفخامة على المظهر والمنزل على حد سواء.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه في عالم الموضة يكسو الجلد الأسود كلا من الجاكت والتنورة والبنطال ليضفي على المظهر طابع الروك آند رول الشهير.

ويمتاز الجلد الأسود بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث إنه يتناغم مع القطع الفوقية المزدانة بالكرانيش أو البلوفر التريكو، كما يمكن تنسيقه مع حذاء أنيق ذي كعب عال أو حذاء رياضي كاجوال.

وفي عالم الأثاث، يكسو الجلد الأسود قطعا جديدة، فهو لا يزين الآرائك فحسب، بل أيضا المقاعد والمرايا ووسائد الجلوس. ويراعى أن قطع الأثاث الكبيرة المكسوة بالجلد الأسود لا تتناغم مع الغرف الصغيرة وذات الإضاءة غير الساطعة؛ لأنها تجعل الغرفة تبدو أصغر.