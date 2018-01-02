فلسطين تدعم أربعة مشاريع ثقافية

وزارة الثقافة الفلسطينية توقع لدعم مشروع إنتاج فيلم عن مرور مئة عام على وعد بلفور مع المخرجة ديما أبوغوش، ولتنفيذ وعرض مسرحية 'الساحر أوز' لفادي الغول.

العرب

دعم مشاريع سينمائية ومسرحية وموسيقية

القدس - أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية الأحد الماضي، عن أربع اتفاقيات لدعم مشاريع سينمائية ومسرحية وموسيقية، حيث وقعت الوزارة ممثلة بالوزير بسيسو اتفاقية لدعم مشروع إنتاج فيلم عن مرور مئة عام على وعد بلفور مع المخرجة ديما أبوغوش، وهو فيلم وثائقي طويل، كما وقع الوزير اتفاقية مع بلدية نابلس ممثلة بمديرها عمر الدبعي، لدعم عمل فني موسيقي غنائي خاص من كلمات الشاعرة فدوى طوقان، تنفذه جوقة بلدية نابلس (مركز الطفل الفلسطيني) التابعة للبلدية، حيث سيتم إنتاج العمل وتسجيله ضمن فعاليات مئوية فدوى طوقان، وتقديم سلسلة عروض موسيقية غنائية للعمل.

كما تقرّر دعم المشروع الموسيقي “عبور 2”، عبر اتفاقية وقعتها وزارة الثقافة الفلسطينية مع سامر جرادات، ممثلا عن شركة طابع فني للإنتاج والتوزيع (شركة غير ربحية)، بحيث يقوم المشروع على إنتاج فني في مجال الموسيقى والغناء.

وفي المسرح، وقعت الوزارة اتفاقية دعم لتنفيذ وعرض مسرحية “الساحر أوز” لفادي الغول، والتي تهدف إلى إيصال فن المسرح إلى الأطفال في 3 عروض برام الله وبيت لحم.