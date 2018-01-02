منح التجوال الثقافي والفني تفتح صندوقها

صندوق 'روبيرتو تشيميتا' يفتح باب التقدم بطلب منحة سفر للفنانين والفاعلين الثقافيين ويشترط عليهم التعهد بنقل المهارات المكتسبة وإفادة فنانين ومهنيين آخرين من حوله من عمله.

العرب

من شروط الصندوق أن تساهم الرحلة في التنمية الثقافية المحلية

باريس - افتتح صندوق "روبيرتو تشيميتا" عام التجوال الثقافي والفني في الأول من يناير الجاري، حيث يمكن للفنانين والفاعلين الثقافيين القاطنين في منطقة أوروبا، أفريقيا والشرق الأوسط أو العاملين فيها، التقدّم بطلب منحة سفر.

وتُعطى الأولوية لمشاريع التجوال الصادرة عن جنوب أو شرق المنطقة، حيث يستقبل الصندوق العام جميع طلبات المنح التي تحترم شروط الصندوق للتأهل مهما كانت الوجهة أو الميدان الفني.

وتقبل الطلبات من الأول من يناير الجري وحتى الـ31 منه، ويؤكد البيان الصحافي الصادر عن الصندوق أنه يجب على الراغبين في الاستفادة من المنح اتباع المعايير الأهلية التالية، وهي: على الرحلة أن تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في التنمية الثقافية المحلية، كما على المرشح عند عودته أن يتمكن من تطوير مبادرات محلية والمساهمة في الديناميكية الثقافية لمنطقته، كما عليه التعهد بنقل المهارات المكتسبة وإفادة فنانين ومهنيين آخرين من حوله من عمله.

ولا يحدد الصندوق الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، كما لا يشترط جنسية بعينها، ولا عمرا محددا، أما في خصوص المهنة فعلى المترشحين أن يكونوا فنانين (مغنون، مبدعون، تربويون) أو فاعلين في الميدان الثقافي (منظمون، إداريون، أصحاب مشاريع).

كما يشترط الصندوق أن يجري تقديم الطلب من قبل فرد لا من قبل هيكلية، على أن يمنح الصندوق ثلاث منح كحد الأقصى للمشروع الواحد، كما لا يمكن للمستفيد أن يتقدّم بأكثر من ثلاثة ترشيحات.

وتغطي المنحة كلفة بطاقة السفر الدولية ذهابا وإيابا وتكاليف تأشيرات الدخول، على ألا تشمل المنحة تكاليف التنقلات المحلية، وستعلن النتائج في الأول من أبريل 2018.