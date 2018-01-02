نابولي يرصد نصف نهائي كأس إيطاليا

يوفنتوس يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة خلف نابولي.

العرب

أنهى 2017 في صدارة ترتيب الدوري

روما – يلتقي نابولي مع ضيفه أتالانتا الثلاثاء وفي اليوم التالي يواجه يوفنتوس حامل اللقب ضيفه تورينو في دور الثمانية لكأس إيطاليا لكرة القدم.

وأنهى نابولي عام 2017 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر الفوز على كروتوني 1-0 الجمعة، ولكن مدرب الفريق ماوريسيو ساري قلل من أهمية حصول فريقه على لقب بطل الشتاء.

وقال ساري “ليس من المهم أن تكون بطلا في هذه المرحلة من الموسم، ولكن ما فعلناه في 2017 كان بمثابة عودة هائلة توضح كم العمل المبذول”. وأضاف “نشعر بالفخر لذلك، لكن علينا الاستمرار على نفس المنوال لأننا لم نفز بأي شيء حتى الآن”. ومن المتوقع أن تزحف جماهير نابولي بأعداد كبيرة خلال المواجهة أمام أتالانتا نظرا لانخفاض أسعار تذاكر مباريات الكأس في ملعب سان باولو. وخسر أتالانتا على ملعبه أمام كالياري 1-2 بعد أن أهدر الفريق الكثير من الفرص المحققة، لكنه مازال يقبع في منطقة الأمان ويحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وقال جيان بييرو غاسبيريني مدرب أتالانتا “الآن نواجه نابولي في الكأس، إنها مباراة أخرى ونحن لا نشعر بأننا تحطمنا من خلال الهزيمة أمام كالياري”. وأضاف “علينا أن نفكر مليا في ما حدث، لكني أعتقد أن الفريق في صورة جيدة وقد يستغل هذه الهزيمة من أجل استعادة التوازن”.

ويحتل يوفنتوس، الذي جمع بين لقب الدوري والكأس في المواسم الثلاثة الماضية، المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة خلف نابولي، بعد فوزه على ملعب فيرونا 3-1 في الوقت الذي تعادل فيه تورينو سلبيا مع ضيفه جنوة.

ويخوض يوفنتوس مباراته أمام تورينو وسط أعداد غفيرة من الجماهير. وتحددت معالم المواجهة الأولى في المربع الذهبي لكأس إيطاليا حيث يلتقي ميلان مع لاتسيو. وتقام مباراة الذهاب للدور قبل النهائي في 31 يناير الجاري على ملعب جوزيبي مياتزا وتقام مباراة الإياب في 28 فبراير على الملعب الأولمبي في روما، والذي يستضيف أيضا المباراة النهائية للبطولة في التاسع من مايو المقبل.