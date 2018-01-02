الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10857

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الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10857

هازارد على أعتاب ريال مدريد

تعاقد هازارد مع تشيلسي يمتد حتى عام 2020، وشهدت الفترة الأخيرة تجميد المفاوضات بينه وبين النادي لتمديد العقد.

العرب  [نُشر في 2018/01/02، العدد: 10857، ص(23)]

لم يجدد عقده مع تشيلسي

مدريد – أكدت تقارير صحافية في إسبانيا أن ما قاله والد اللاعب البلجيكي إيدن هازارد عن أن اهتمام نجله بالانتقال إلى نادي ريال مدريد هو السبب الرئيسي وراء عدم تجديد تعاقده مع ناديه تشيلسي الإنكليزي، دفع المسؤولين في النادي الملكي إلى التحرك بلا تردد من أجل إتمام صفقة ضم اللاعب.

وأكدت صحيفة “أ س” الإسبانية أن ريال مدريد يستعد لإتمام الصفقة قريبا وأنه استقر على المبلغ المالي الذي سيدفعه لتشيلسي مقابل تخلي الأخير عن اللاعب الدولي البلجيكي، وهو المبلغ الذي قدرته الصحيفة بـ135 مليون يورو. ولا يشك المسؤولون في ريال مدريد في جدوى انضمام هازارد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خاصة وأن اللاعب يمثل هاجسا خاصا للمدير الفني للفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يتطلع إلى الحصول على خدماته في أقرب وقت.

ويمتد تعاقد هازارد مع تشيلسي حتى عام 2020، وشهدت الفترة الأخيرة تجميد المفاوضات بينه وبين النادي لتمديد هذا التعاقد رغم أنه سيحصل بموجب العقد الجديد على أعلى أجر في بطولة الدوري الإنكليزي. وساهمت الظروف المذكورة، بالإضافة إلى تصريحات والد اللاعب، في تعزيز ثقة ريال مدريد في أن هازارد سيظل متمسكا بموقفه وأنه سينتهي به المطاف إلى الرحيل عن النادي اللندني.

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