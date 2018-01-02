إصابة دي بروين تحبط غوارديولا

توقفت انتصارات مانشستر سيتي المتتالية في الدوري الإنكليزي عند الرقم 18 أمام كريستال بالاس العنيد، إلا أن الفريق حافظ على تصدره لجدول المسابقة بسجل خال من الهزائم وبفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه، تشيلسي، صاحب المركز الثاني.

العرب

عجل في العودة

لندن – وضع كريستال بالاس حدا لسلسلة الانتصارات المتتالية لمانشستر سيتي، بتعادله وإياه سلبا الأحد في المرحلة الـ21 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة أنقذ خلالها الحارس البرازيلي إيدرسون متصدر الترتيب من خسارة أولى هذا الموسم.

يشعر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بضرورة اتخاذ إجراءات أكبر لحماية اللاعبين من التعرض لإصابات خطيرة بعدما نقل لاعبه كيفن دي بروين على محفة خلال اللقاء.

وبعد تصدي حارس سيتي إديرسون لركلة جزاء في الوقت القاتل تدخل جيسون بانشن لاعب بالاس بعنف ضد دي بروين ليترك لاعب الوسط البلجيكي الملعب محمولا على محفة مع وضع دعامة بساقه اليمنى. ويرى غوارديولا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفات المتعمدة وطالب الاتحاد الإنكليزي للعبة بالتدخل.

وركزت الصفحات الرياضية للصحف الإنكليزية الصادرة الاثنين، على المشاكل التي واجهها فريق مانشستر سيتي. وخرجت صحيفة “ذا صن” بعنوان “أوه جيسوس”، بعدما أصيب المهاجم الدولي البرازيلي غابرييل جيسوس خلال المباراة أمام كريستال بالاس ليفتقده مانشستر سيتي خلال الشهرين المقبلين، إضافة إلى تعرض البلجيكي كيفن دي بروين لإصابة هو الآخر، وانتهاء سلسلة انتصارات سيتي المتتالية.

وسارت صحيفة “ميرور” على النهج ذاته، ونشرت عنوانا يقول “سانشيز يخرج لإغاثة في سيتي”، في إشارة إلى إمكانية تقدّم متصدر الدوري الممتاز بعرض للحصول على خدمات نجم أرسنال أليكسيس سانشيز، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تعويض غياب جيسوس المؤكد ودي بروين المحتمل. وفي خبر آخر، أشارت “ميرور” إلى تعرّض لاعب مانشستر يونايتد، أشلي يونغ لعقوبة الإيقاف 3 مباريات بعد ضربه المنافس دون كرة في المباراة الأخيرة أمام ساوثهامبتون.

وسيتم إيقاف كايل ناوتون مدافع سوانزي سيتي متذيل الدوري الإنكليزي خلال المباريات الثلاث المقبلة لفريقه عقب مراجعة واقعة حدثت في الانتصار على واتفورد 2-1. وأظهرت لقطات تلفزيونية أن ناوتون داس على ساق ستيفانو أوكاكا مهاجم واتفورد، ووجه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عقب المباراة التي أقيمت في ملعب فيكاراغ رود الاتهام للاعب بارتكاب سلوك عنيف.

وذكر سوانزي أن ناوتون قبل بالعقوبة وسيغيب عن مباراتي الفريق في الدوري أمام توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد، إضافة إلى لقاء المضيف وولفرهامبتون واندرارز في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي الأسبوع المقبل.

حماية اللاعبين

قال المدرب الإسباني “يدرك الاتحاد الإنكليزي ما يتعين فعله ويجب أن يحمي اللاعبين”. وأضاف “يجب أن يحمي الحكام اللاعبين. حالفنا الحظ أمام توتنهام ونيوكاسل والآن لم نكن محظوظين. نعرف مدى القوة البدنية في إنكلترا لكن الفرق تفقد لاعبين مهمين وليس فقط في مانشستر سيتي”.

وتابع غوارديولا “18 فوزا متتاليا ليس أمرا عاديا. إنه أمر لا يصدق والمباراة المقبلة لن تكون سهلة وهناك الكثير من المباريات في ديسمبر. اللعب في أربع مسابقات والتنافس على هذا المستوى يعني أنه من المستحيل الفوز في كل المباريات”.

ورفض المدرب الإسباني الربط بين إصابة دي بروين والإسراع في التعاقد مع أليكسيس سانشيز لاعب أرسنال. وقال “لا أعرف ما سيحدث لكنه لاعب في أرسنال وأعتقد أنه سيبقى هناك وفي الاجتماعات الداخلية سنتخذ أفضل القرارات الممكنة لكن شعوري الآن أنه لاعب في أرسنال وسيظل في ناديه”. وأوضح غوارديولا أن إصابة جيسوس “قد تبعده لشهر أو شهرين عن الملاعب”، معربا عن غضبه مما تعرض له لاعباه بالقول “الحكام عليهم أن يحموا اللاعبين (…) على الحكام أن يوفروا الحماية”. وأضاف “كلنا نعرف إلى أي حد الدوري الإنكليزي قوي على الصعيد البدني (…) علينا أن نحمي اللاعبين”.

خلال أعوامه العشرة الأولى مع الـ{المدفعجية}، حقق فينغر لقب الدوري المحلي ثلاث مرات وكأس إنكلترا أربع مرات

وتفادى بالاس تلقي الهزيمة الثامنة تواليا ضد سيتي. وبهذا التعادل، الثاني هذا الموسم مقابل 19 انتصارا، فشل سيتي في معادلة رقم بايرن ميونيخ الألماني القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (19)، علما أن النادي البافاري حقق إنجازه بقيادة غوارديولا نفسه (موسم 2013-2014). كما فشل النادي الأزرق في الانفراد بالرقم القياسي المحلي للانتصارات المتتالية خارج ملعبه (11 فوزا، يتشاركه مع تشيلسي).

الرقم القياسي

انفرد الفرنسي أرسين فينغر، مدرب نادي أرسنال، بالرقم القياسي لعدد المباريات التي قاد خلالها فريقا في الدوري الإنكليزي الممتاز، مع خوضه الأحد مباراته رقم 811 في البطولة. وحقق فينغر (68 عاما) هذا الإنجاز مع انطلاق صافرة بداية المباراة بين فريقه ووست بروميتش ألبيون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري، وهي المباراة الأخيرة في البطولة الإنكليزية لعام 2017.

وكان فينغر الذي يتولى تدريب أرسنال منذ العام 1996، عادل الخميس الرقم القياسي السابق الذي يحمله المدرب السابق لنادي مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغوسون، والبالغ 810 مباريات، وذلك خلال المباراة بين أرسنال وكريستال بالاس (3-2). ويتعلق هذا الرقم بالمباريات التي خيضت في الدوري الإنكليزي الممتاز (دوري الدرجة الأولى سابقا) والذي بدأ العمل به في العام 1992.

وتولى “السير” الأسكتلندي تدريب يونايتد بين العامين 1986 و2013، ويبلغ مجموع مبارياته في الدرجة الأولى 1033. وخلال أعوامه العشرة الأولى على رأس الجهاز الفني لـ”المدفعجية”، حقق فينغر لقب الدوري المحلي ثلاث مرات وكأس إنكلترا أربع مرات، إلا أن الفريق لم يحرز أي لقب منذ ذلك الحين، وغاب هذا الموسم عن دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما.

وهنأ السير أليكس فيرغسون، أسطورة تدريب مانشستر يونايتد السابق، آرسين فينغر، المدير الفني لأرسنال على كسر رقمه القياسي في البريمييرليغ.

وخلال 811 مباراة له مع أرسنال، فاز فينغر في 468 مباراة، وتعادل في 198 وخسر في 145. وقال فيرغسون في تصريحات صحافية “أهنئ آرسين على تخطيه رقمي القياسي بإدارة 810 مباراة في البريمييرليغ”.

وأضاف “إنه رقم مذهل تطلب تفانيا كبيرا واحترافية من أجل تحقيقه، وأشك في إمكانية كسر هذا الرقم للأبد”. وأتم السير تصريحاته، مؤكدا “تهاني لك على مسيرة مذهلة حقا، وخدمة عظيمة لكرة القدم وأرسنال”.

وفي سياق آخر فتح آرسين فينغر النار على التحكيم في الدوري الإنكليزي، متمثلا في مايك دين، الذي أدار مباراة المدفعجية مع وست بروميتش ألبيون. وقال فينغر “لم تكن ضربة جزاء، تشامبرز لم يتعمد لمس الكرة باليد، لم يرفع ذراعه.. أين يضع يديه؟”. وأضاف “أحارب منذ سنوات لكي يتمتع الحكام بالاحترافية، وأحاول المساعدة بخصوص ذلك، ولكن للأسف ليس هناك أي تحسن”.

وأبدى آلان باردو، مدرب وست بروميتش تعاطفه وتفهمه لرد فعل فينغر، وقال “أعترف أنني كنت سأشعر بالاستياء والغضب لو كنت مكان آرسين”. وارتفع رصيد الغانرز بهذا التعادل إلى 38 نقطة في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد وست بروميتش إلى 16 نقطة، في المركز قبل الأخير.