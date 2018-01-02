متفرقات: أم صلال القطري يضم التونسي أسامة الدراجي

كريس بول يقود فريقه هيوستن روكيتس إلى استعادة نغمة الانتصارات في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعد خمس هزائم متتالية.

العرب

الدراجي في أم صلال لمدة نصف موسم

◄ أعلن أم صلال القطري، ضم التونسي أسامة الدراجي حتى نهاية الموسم قادما من النادي الأفريقي التونسي، بدلا من المغربي يوسف سكور الذي أنهى عقده بالتراضي الشهر الماضي.

وجاء في بيان “وقّع التونسي أسامة الدراجي على عقد انضمامه لأم صلال لمدة نصف موسم بدلا من المغربي يوسف سكور”، مشيرا إلى أن اللاعب اجتاز الفحص الطبي. وكان اللاعب التونسي البالغ من العمر 30 عاما، أتم هذا الأسبوع إجراءات فسخ عقده مع النادي الأفريقي تمهيدا للانتقال إلى قطر. وأقام له النادي التونسي احتفالا تكريميا قبيل انتقاله.

◄ تقمص كريس بول دور المنقذ وقاد فريقه هيوستن روكيتس إلى استعادة نغمة الانتصارات في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعد خمس هزائم متتالية.

وسجل بول 28 نقطة من بينها 15 نقطة في الوقت الإضافي ليقود الفريق إلى فوز ثمين للغاية على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 148-142 ليعزز الفريق موقعه في المركز الثالث بجدول مجموعة الغرب.

وتغلب روكيتس على غياب جيمس هاردين في الوقت الإضافي وانتزع فوز ثمينا بفضل تألق بول ليكون الفوز الـ26 للفريق مقابل تسع هزائم في الموسم الحالي حتى الآن.

◄ أكد منظمو بطولة “تاي بريك تينز” الاستعراضية، التي تنطلق فعالياتها على ملاعب “ملبورن بارك” في العاشر من يناير الحالي، مشاركة نجم التنس الإسباني رافاييل نادال في هذه البطولة لتكون بداية استعداداته وتجربة نفسه قبل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات “الغراند سلام” الأربع الكبرى في الموسم الحالي.

وأكد منظمو البطولة، التي سيشارك فيها ثمانية من اللاعبين العمالقة، مشاركة نادال المصنف الأول عالميا رغم اعتذاره عن عدم خوض فعاليات بطولة “بريزبن” المقامة حاليا في أستراليا بسبب الإصابة.