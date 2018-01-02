كابوس الفيفا يطارد الأندية السعودية

الاتحاد الدولي يمنح نادي نجران مهلة إلى يوم 7 يناير لسداد مستحقات المحترف كوبينا وإلا سيتم تنفيذ العقوبة بخصم 6 نقاط من رصيده.

العرب

نادي اتحاد جدة قد تجرع قسوة عقوبات الفيفا

الرياض - باتت قضايا الأندية السعودية أمام لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم، تشكل كابوسا للفرق خوفا من عقوبات خصم النقاط أو الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

وكان نادي اتحاد جدة قد تجرع قسوة عقوبات الفيفا، عندما تعرض لخصم 3 نقاط من رصيده بالدوري المحلي الموسم الماضي قبل أن يتم منعه من تسجيل محترفين في فترتي الانتقالات.

واقتربت تهديدات الاتحاد الدولي من نادي نجران (درجة أولى) بخصم 6 نقاط من رصيد الفريق بعد أن تلقت إدارة الفريق خطابا من الفيفا.

وتضمن خطاب الفيفا، منح النادي مهلة تنتهي يوم 7 يناير الجاري، لسداد مستحقات المحترف كوبينا، والبالغة 216 ألف دولار، وإلا سيتم تنفيذ العقوبة بخصم 6 نقاط من رصيد فريق نجران.

ويحتل نجران، المركز العاشر على لائحة ترتيب دوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى، برصيد 19 نقطة.

وكان كوبينا قد احترف بنجران منذ 3 سنوات، عندما كان الفريق ينافس في دوري جميل السعودي للمحترفين.

وكان نادي الوحدة (درجة أولى)، قد أفلت في اللحظات الأخيرة من عقوبة خصم النقاط والهبوط للدرجة الأدنى، قبل أيام، عندما سدد مستحقات المحترف التونسي زهير الذوادي.