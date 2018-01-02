الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10857

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الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10857

رينارد يرافق منتخب المغرب للمحليين

هيرفي رينارد يرافق المنتخب المحلي من أجل ضم بعض اللاعبين لقائمة الأسود التي ستواجه منتخب أوزبكستان وديا خلال شهر مارس المقبل.

العرب  [نُشر في 2018/01/02، العدد: 10857، ص(22)]

رينارد يحسم القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة 'الشان'

الرباط - قرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول، مرافقة المنتخب المحلي خلال نهائيات بطولة أمم أفريقيا للمحليين، المقررة إقامتها في المغرب بعد أسبوعين.

ويأتي ذلك من أجل متابعة أداء لاعبي الدوري المغربي عن قرب، ومن أجل ضم بعضهم لقائمة الأسود التي ستواجه منتخب أوزبكستان وديا خلال شهر مارس المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ومن المنتظر أن يعقد رينارد جلسة مع جمال السلامي المدير الفني لمنتخب المحليين لحسم القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة “الشان”، علما وأنها ستضم 30 لاعبا.

وقرر المدرب جمال السلامي الإقامة بالعاصمة الرباط طيلة النهائيات رغم أن المنتخب المحلي سيخوض كافة مبارياته على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ومن ناحية أخرى اطمئن السلامي، مدرب منتخب المغرب المحلي، على الحالة الصحية لبدر بانون، مدافع الرجاء، الذي تعرض لإصابة في مباراة شباب الحسيمة في الدوري المغربي للمحترفين.

ورغم أنه لم يشارك في مباراة السبت أمام الراسينغ في الجولة الـ15 بالدوري المغربي للمحترفين إلا أن إصابته لا تدعو للقلق.

وسيكون بانون حاضرا في نهائيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، التي ستقام في المغرب، حيث يعتبر قائد الأسود، والمدافع الذي يعول عليه المدرب كثيرا في الدفاع.

وكان مدرب المحلي المغربي قد تلقى أخبارا غير سارة بعد أن تأكد السبت غياب مهاجم الوداد محمد أوناجم رسميا عن المنافسة القارية، بسبب خضوعه لعملية جراحية.

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