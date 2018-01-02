الدوري الجزائري قبلة المدربين العرب

بادو الزاكي المدرب الوحيد الذي صنع الاستثناء في الدوري الجزائري مع شباب بلوزداد عندما كان مهددا بالسقوط ليهدي عشاقه لقب الكأس بعد 8 سنوات من الانتظار.

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رشيد الطاوسي مدربا جديدا لشباب بلوزداد

الجزائر - أضحى الدوري الجزائري قبلة لمدربي المغرب العربي، حيث باتت معظم الأندية تعتمد على كفاءات البلدان المجاورة لتعويض العجز في المدربين المحليين أو ربما لقبولهم (المغاربة) مهمات تبدو انتحارية أحيانا.

ويعتبر أسطورة الكرة المغربية بادو الزاكي، المدرب الوحيد الذي صنع الاستثناء في الدوري الجزائري مع فريق شباب بلوزداد، الذي صعد به من تحت الأنقاض عندما كان مهددا بالسقوط بل وأهدى عشاقه لقب كأس الجزائر السابعة بعد 8 سنوات من الانتظار، ليكون أول مغربي ينال لقبا في الجزائر.

وتعاقد شباب بلوزداد مع المغربي رشيد الطاوسي تيمنا بمواطنه الزاكي، وما فعله مع أبناء العقيبة، حيث راهنت الإدارة البلوزدادية على المدرب السابق للأسود، عسى أن يعيد البسمة للمشجعين، ويذهب بعيدا في منافسة الكأس التي يملك فيها الشباب حظوظا كبيرة لبلوغ ربع النهائي، ما جعل عشاق اللونين الأحمر والأبيض يحملون من الآن شعار “الثامنة”.

ويرى مهاجم مولودية الجزائر محمد سوقار أن حظوظ فريقه وفيرة في اللعب على لقب الدوري، رغم فارق الـ8 نقاط عن شباب قسنطينة.

عبدالحق بن شيخة: جئت إلى فريق عالمي شارك في مونديال الأندية وسأعمل من أجل الألقاب

وألمح سوقار إلى أن فريقه استقدم لاعبين في المستوى خلال هذا الميركاتو، مشيرا إلى أن لقب الدوري لم يحسم بعد. وأكد اللاعب السابق لوفاق سطيف أن بإمكان المغربي رشيد الطاوسي أن يفعل ما فعله بادو الزاكي مع شباب بلوزداد.

وقال “من الرائع أن يكون الدوري قبلة للمدربين المغاربة وهذا من باب تبادل الخبرات، أما بالنسبة لرشيد الطاوسي، فهو مدرب كبير وسيفعل ما فعله بادو الزاكي مع شباب بلوزداد، وسيعيد الروح للمجموعة، كما أتمنى حظا موفقا للمدربين المحليين”.

ومن جهة أخرى شرع المدرب السابق للمنتخب الجزائري في عمله بصفة رسمية، ليخلف خيرالدين مضوي على رأس الجهاز الفني. وقال عبدالحق بن شيخة، لدى تقديمه لوسائل الإعلام والجمهور في مؤتمر صحافي “جئت إلى فريق عالمي، شارك منذ موسمين في كأس العالم للأندية، من الطبيعي أن أعمل من أجل قيادته نحو الألقاب”.

وأضاف “حققت نتائج لا بأس بها مع فرق جزائرية، مغربية وتونسية وفي الخليج أيضا، وهذا فخر لي، وبالتالي فإن قدومي لوفاق سطيف من أجل اللعب على الألقاب”.

وعن توقيعه لعقد قصير المدى، أوضح المدرب “أنا من طلبت من رئيس النادي، حسن حمار، التوقيع لمدة 6 أشهر فقط، وإذا أعجبت الإدارة بعملي، مستعد للتجديد في نهاية الموسم”.

وتابع “عندما كنت صغيرا كنت أذهب إلى الملعب لمتابعة مباريات وفاق سطيف من مقر سكني في برج بوعريريج”. وأوضح بن شيخة أنه يعرف بعض لاعبي الوفاق على غرار عبدالمؤمن جابو، ما يجعل التعامل سهلا في المستقبل.

ويترك المدرب التونسي معز بوعكاز، انطباعا حسنا في الجزائر، ولو أن النتائج الإيجابية التي يحققها مع بداية كل موسم تصبح سلبية في النهاية، كما حدث مع سريع غليزان، الموسم الماضي بسقوطه إلى الدرجة الثانية، لكن هذا الموسم بدأ يعيد التوازن لفريقه مولودية وهران.

واختار اتحاد الحراش الوجهة التونسية، واستقدم المدرب حمادي الدو، خلفا ليونس افتيسان، لكن الحكم على التونسي في الوقت الحالي سابق لأوانه، مادام اتحاد الحراش يعاني مشكلات بالجملة.

وكانت تجربة المدرب التونسي سفيان الحيدوسي فاشلة مع شبيبة القبائل بسبب الصراعات التي دخل فيها الموسم الماضي مع الرئيس السابق محند شريف حناشي، الذي رفض تسليمه المستحقات المالية، حيث أقيل من منصبه.