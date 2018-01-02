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الثلاثاء 2 يناير
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الثلاثاء 2 يناير
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كانون الثاني 2018، العدد: 10857
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ياسر أحمد
[نُشر في 2018/01/02، العدد: 10857، ص(8)]
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