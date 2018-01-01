إيران تتهم الغرب بالتدخل في شؤونها

في أول رد فعل علني على الاحتجاجات دعا الرئيس حسن روحاني إلى الهدوء قائلا إن الإيرانيين لهم حق الاحتجاج وانتقاد السلطات.

العرب

روحاني يحذر أيضا من مخالفة النظام العام

طهران ـ وصفت عواصم غربية، وعلى رأسها واشنطن، الاحتجاجات في إيران بـ"المظاهرات السلمية"؛ بينما اعتبرت طهران هذه التصريحات تدخلًا في شؤونها.

وانطلقت، الخميس الماضي، مظاهرات في مدينتي مشهد وكاشمر، شمال شرقي إيران، احتجاجًا على غلاء المعيشة وارتفاع معدلات البطالة، امتدت لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.

وفي أول رد فعل علني على الاحتجاجات دعا الرئيس حسن روحاني إلى الهدوء قائلا إن الإيرانيين لهم حق الاحتجاج وانتقاد السلطات.

لكنه حذر في وسائل الإعلام الرسمية قائلا "الحكومة لن تتسامح مع من يقومون بإتلاف الممتلكات العامة ويخرقون النظام العام ويثيرون القلاقل في المجتمع".

من جهته، غرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابه على توتير: "الشعب بدأ أخيرًا يفهم كيف تُسرق أمواله، والتي يتم إنفاقها لاحقًا على الإرهابيين. يبدو أن هذا لن يستمر".

وانتقد الرئيس حسن روحاني تعاطف ترامب، قائلًا إن "الاحتجاجات أدت إلى فرح أعداء الثورة (في إشارة إلى ترامب)".

وأضاف روحاني أن "الرجل الذي يتعاطف مع شعبنا اليوم في واشنطن، نسي أنه قبل بضعة أشهر، وصف الشعب الإيراني بـ (الإرهابي). وهذا الشخص الذي يمتلئ قلبه غيظًا وعداءً للأمة الإيرانية ليس له حق التعاطف".

بدورها، قالت هيلاري كيلنتون، الوزيرة السابقة للخارجية الأميركية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "الشعب الإيراني يطالب بالحرية والمستقبل، وهو محق في مطالبه. آمل أن تستجيب الحكومة الإيرانية لهذه المطالب عبر الطرق السلمية".

ودعت وزارة الخارجية الكندية، الحكومة الإيرانية، إلى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية؛ في حين حذّرت روسيا، رعاياها في إيران، بالابتعاد عن أماكن الاحتجاجات.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، متابعته للاحتجاجات باهتمام، مضيفًا، في تغريدة على تويتر، أن "للمواطنين الإيرانيين الحق في التظاهر سلميًا".

من جهتها، رفضت الحكومة الإيرانية، التصريحات الغربية، واعتبرتها بمثابة دعم للمعارضة، وتدخل في شؤونها.

كما اعتبر بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية، أن "كندا اتخذت موقفاً متطفلاً في بيانها المناهض لإيران".

وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل أربعة من المتظاهرين، غربي البلاد، إضافة إلى اعتقال نحو 300 شخص على الأقل، حسب تقارير صحفية.