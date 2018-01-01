السبت 30 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10856

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السبت 30 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10856

حريق بمرأب في ليفربول يدمر مئات السيارات

مجلس مدينة ليفربول يفتح مركز استقبال للأشخاص غير القادرين على الوصول إلى منازلهم بسبب الحريق.

العرب  [نُشر في 2018/01/01]

لا ضحايا بشرية

ليفربول (انجلترا) - كافح رجال الإطفاء في مدينة ليفربول الانجليزية الواقعة بشمال البلاد حريقا ضخما في مرأب سيارات الأحد دمر مئات السيارات وأدى إلى إخلاء مبان عديدة في المنطقة المحيطة.

وقالت الشرطة إن جميع السيارات التي كانت موجودة في مرأب سيارات كينجز دوك متعدد الطوابق الذي تبلغ سعته 1600 سيارة دمرت وعلى مالكي السيارات التواصل مع شركات التأمين.

وألغي عرض فروسية دولي كان من المقرر أن يقام بجوار المرأب. وقال المنظمون إن جميع الأشخاص المشاركين والخيول بخير.

وقالت هيئة إنقاذ وإطفاء مرزيسايد إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن حريقا عارضا في سيارة واحدة أدى إلى اشتعال السيارات الأخرى.

وما زال رجال الإطفاء يكافحون الحريق بعد ست ساعات من استدعائهم إلى مكان الحادث.

وفتح مجلس مدينة ليفربول مركز استقبال للأشخاص غير القادرين على الوصول إلى منازلهم بسبب الحريق.

وزار رئيس بلدية المدينة جو أندرسون موقع الحادث ووصف الحادث على تويتر بأنه حادث ضخم.

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