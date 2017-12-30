خوفا من مزيد اتساع الاحتجاجات.. طهران تحجب انستغرام وتلغرام

وزير الاتصالات محمد جواد جهرومي يتهم بعض القنوات على تطبيق تلغرام في الخارج بأنها 'معادية للثورة'.

العرب

محاولات يائسة لكبح الشارع الإيراني

طهران- تعذر الدخول بعد ظهر الأحد إلى تطبيقي انستغرام للصور وتلغرام للرسائل النصية على الهواتف المحمولة في إيران، بعد ثلاثة أيام من التظاهرات احتجاجا على الضائقة الاقتصادية وعلى الحكومة في مدن عديدة في البلاد.

واشارت وكالة الأنباء الطلابية "إسنا" شبه الرسمية ووكالات أخرى عن انقطاع خدمة تلغرام بعيد الظهر، بعدما اتهمتها السلطات الإيرانية بأنها أداة للتحريض على العنف أثناء التظاهرات.

واتهم وزير الاتصالات محمد جواد جهرومي بعض القنوات على تطبيق تلغرام في الخارج بأنها "معادية للثورة" وتحض على "استخدام قنابل مولوتوف والانتفاضة المسلحة والعنف الشعبي".

وصرح الوزير للتلفزيون الرسمي "إن كان المعادون للثورة يريدون استغلال الأجواء لإثارة الشغب فمن الطبيعي أن يتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي إجراءات".

ويشار في هذا السياق إلى أن الخطوة الإيرانية المتمثلة في حجب انستغرام للصور وتلغرام للرسائل النصية على الهواتف المحمولة تهدف بالأساس إلى قطع الاتصال فيما بين المتظاهرين وتفادي زيادة اتساع دائرة الاحتجاجات.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة تلغرام بافيل دوروف المعلومات بشأن الحجب.

وقال في تغريدة إن "السلطات الإيرانية تمنع الدخول إلى تلغرام على أكثرية الإيرانيين بعد رفضنا علنا إغلاق قناة (صداى مردم) وغيرها من القنوات التي تحتج سلميا".

وحلت "صداى مردم" محل قناة "آمد نيوز" التي تشكل إحدى أضخم قنوات المعارضة الإيرانية على تلغرام وتعد أكثر من 1,3 مليون متابع، وأزيلت بطلب من جهرومي السبت.

واستمرت احتجاجات الشوارع في إيران لليوم الرابع على التوالي وامتدت إلى العاصمة طهران وواجهت الحشود الشرطة وهاجمت بعض المباني الحكومية، وقتل 4 إيرانيين خلال الاحتجاجات برصاص الأمن.