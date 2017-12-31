اعتقال 20 شخصا يتشبه في ارتباطهم بالدولة الإسلامية في تركيا

الشرطة التركية تعتقل 20 شخصا بينهم 15 أجنبيا للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية خلال مداهمات في اسطنبول في إطار تشديد الإجراءات الأمنية.

العرب

المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم خلال الاحتفالات بالعام الجديد

اسطنبول - اعتقلت الشرطة التركية 20 شخصا بينهم 15 أجنبيا للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية خلال مداهمات في اسطنبول في إطار تشديد الإجراءات الأمنية قبل ذكرى هجوم على ملهى ليلي راح ضحيته العشرات.

وقالت الشرطة في بيان إن قوات مكافحة الإرهاب بشرطة اسطنبول نفذت المداهمات السبت واستهدفت أربعة مواقع في أنحاء المدينة. ولم تذكر جنسيات المشتبه بهم الأجانب.

وقالت مصادر إن من المعتقد أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم خلال الاحتفالات بالعام الجديد في المدينة.

وكثفت الشرطة التركية العمليات ضد من يشتبه أنهم متشددون من الدولة الإسلامية في الأيام الأخيرة واعتقلت نحو 195 شخصا يومي الخميس والجمعة.

وخلال احتفالات العام الجديد قبل عام فتح مسلح النار فقتل 39 شخصا بينهم أتراك وسياح من عدة دول عربية والهند وكندا في ملهى ليلي في اسطنبول أكبر مدن البلاد.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن ذلك الهجوم الذي يعد أحد الهجمات التي يعتقد أن متشددين إسلاميين ومسلحين أكرادا نفذوها في تركيا خلال العامين الماضيين. وبدأت الشهر الجاري محاكمة المشتبه في تورطهم في الهجوم على الملهى الليلي.

وقال مسؤولون إنه في ليلة رأس السنة سيزيد عدد رجال الشرطة إلى مثليه ليبلغ 37 ألفا وستلغى الاحتفالات العامة أو تُمنع في بعض المناطق لأسباب أمنية.

وذكرت الشرطة أن العديد من الطرق في أحياء بوسط اسطنبول ستغلق في حين لن يسمح للمركبات الكبيرة بدخول بعض المناطق.