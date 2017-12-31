توتر بين تركيا واليونان على خلفية منحها حق اللجوء لعسكري تركي

الحكومة اليونانية تتقدم بطلب لإلغاء قرار إداري بمنح حق اللجوء لجندي تركي متهم بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016.

العرب

الحكومة اليونانية لا تؤيد الضالعين في الانقلاب

اسطنبول - أعلنت الحكومة اليونانية أنها قدمت طلبا لإلغاء قرار إداري بمنح حق اللجوء لجندي تركي متهم بالتورط في محاولة انقلاب وقعت عام 2016. وسوف تنظر المحكمة الإدارية اليونانية في القضية.

كان ثمانية جنود أتراك قد فروا إلى اليونان في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي وقع في تموز من العام الماضي. وقدم سبعة منهم طلبات للجوء ورفضت لكن تم الإبقاء عليهم رهن الاحتجاز الوقائي.

وكانت تركيا التي أغضبها قرار منح الجندي الثامن حق اللجوء الذي اتخذته لجنة يونانية تضم قضاة وخبراء قالت في وقت سابق السبت إن ذلك سيؤثر على العلاقات مع اليونان والتعاون في القضايا الإقليمية.

وقال مسؤول حكومي إن أثينا ستواصل التمسك بموقفها الثابت فيما يتعلق بالجنود الثمانية "مثلما تم التعبير عنه مرارا وأيضا في العلن".

وقالت الحكومة اليونانية إنها لا تؤيد الضالعين في الانقلاب الفاشل وإن النظام القضائي في البلاد مستقل.

وذكر مسؤول بالشرطة اليونانية أن السلطات ستفرج عن الجندي الذي منح حق اللجوء.

لكن وزارة الخارجية التركية قالت في بيان "بمنح اللجوء لواحد من ثمانية مدبرين ضالعين في المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 تموز... أظهرت اليونان مجددا أنها دولة تحمي وتؤوي مدبري الانقلاب".

ورفضت المحاكم اليونانية طلبين لترحيل الجنود من جانب السلطات التركية مما أغضب أنقرة وكشف عن مدى توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي واللذين مازالا على خلاف بشأن العديد من القضايا.

وخلال زيارته لليونان هذا الشهر قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة لا تريد أن تتحول اليونان إلى ملاذ آمن لمدبري محاولة الانقلاب.

ومنذ محاولة الانقلاب سجنت السلطات التركية نحو 50 ألف شخص في انتظار المحاكمة وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا في الجيش والقطاعين العام والخاص.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحلفاء غربيون لتركيا إنهم يخشون أن يكون الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستخدم محاولة الانقلاب كذريعة لسحق جميع أشكال المعارضة. وتقول حكومة أنقرة إن الإجراءات الأمنية ضرورية للتصدي للتهديدات التي تواجه البلاد.