قصف إسرائيلي قرب مطار غزة شرق رفح

طائرة حربية تقصف بصاروخين هدفاً قرب مطار غزة الدولي المدمر، شرق مدينة رفح، ما أدى إلى تدميره وإحداث خراب في المكان.

العرب

توتر متواصل

غزة - أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت فجر الأحد هدفاً قرب مطار غزة الدولي المدمر شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة أن طائرة حربية إسرائيلية من نوع "إف16" قصفت بصاروخين هدفاً قرب مطار غزة الدولي المدمر، شرق مدينة رفح، ما أدى إلى تدميره وإحداث خراب في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع ضحايا.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن الليلة الماضية أن مقاتلات سلاح الجو أغارت على موقع استطلاع تابع لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، وقال إن هذا يأتي "ردا على إطلاق قذائف صاروخية الجمعة من قطاع غزة باتجاه منطقة غلاف غزة".

وزعم المتحدث أن هذه القذائف كانت من إنتاج إيراني، واعتبر أن هذا "أثبت من جديد أن إيران، من خلال منظمات إرهابية غير منضبطة ومتطرفة، تسعى لتدهور الأوضاع الإقليمية وتلعب بحياة سكان غزة وقد تقود القطاع نحو التصعيد بعد سنوات من الهدوء الأمني".

وحمل المتحدث حركة حماس المسؤولية الكاملة عن أي توتر في القطاع.