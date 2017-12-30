السبت 30 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10856

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السبت 30 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10856

الجيش اليمني يسيطر على مناطق جديدة في الجوف

أسر نحو 25 مسلحا من ميليشيات الحوثيين بعد معارك مع الجيش اليمني وتحرير منطقتي اليتمة والمهاشمة بمحافظة الجوف.

العرب  [نُشر في 2017/12/30]

قطع خطوط الإمداد لميليشيات الحوثيين

مأرب (اليمن) - حقق الجيش اليمني بمساندة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تقدما ملحوظا ضد الميليشيات الموالية لإيران بعد تحرير منطقة اليتمة مركز مديرية خب الشعف شمال شرق محافظة الجوف.

وأعلن الجيش اليمني، السبت، السيطرة على مناطق جديدة في محافظة الجوف وأسر نحو 25 مسلحا من ميليشيات الحوثيين في معارك بالمنطقة.

وقال العميد طه شمان، رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة إن "قوات الجيش الوطني حررت منطقة اليتمة، مركز مديرية خب الشعف، شمال شرقي محافظة الجوف".

وأضاف شمان أن تحرير اليتمة جاء "بعد أن تمكنت قواته، السبت، من تحرير منطقة المهاشمة الاستراتيجية، الواقعة على الخط الدولي بين محافظة الجوف ومنفذ البقع الحدودي مع السعودية".

وأشار القائد العسكري إلى أن "قوات الجيش قطعت خطوط الإمداد على ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهتي صبرين والعقبة بمحافظة الجوف".

وأسفرت المعارك التي شاركت فيها مقاتلات التحالف العربي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وبدأ الجيش اليمني، الخميس الماضي، عملية عسكرية واسعة في مديرية خب الشعف لتحرير ما تبقى من المديرية من قبضة ميليشيا الحوثي.

ويشهد اليمن حربا، منذ قرابة 3 أعوام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية ومسلحي الحوثي الذين يسيطرون على بعض المحافظات، من بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ويسعى الجيش اليمني إلى قطع خطوط الإمداد بالكامل للميليشيات الحوثية من محافظة صعدة إلى محافظة الجوف والتقدم إلى عمق المديريات الشرقية لمحافظة صعدة معقل الانقلابيين.

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