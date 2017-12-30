السبت 30 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10856

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السبت 30 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10856

البشير يلجأ لحالة الطوارئ بلا أسباب واضحة

الرئيس السوداني عمر حسن البشير يعلن عن فرض حالة الطوارئ في ولايتين من دون توضيح دواعي الإعلان ومقتضياته.

العرب  [نُشر في 2017/12/30]

ما سبب القرار

الخرطوم - لجأ الرئيس السوداني عمر حسن البشير، السبت، إلى فرض حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا في وقت لا يدور فيهما أي نزاع.

ويستخدم البشير الذي يتولى رئاسة السودان عقب انقلاب 1989 حالة الطوارئ لفرض سلطته وقمع أي احتجاجات قد تخرج عن سيطرة الأمن في مناطق مختلفة من البلاد.

وتعاني البلاد من اضطرابات وفوضى وقتال في أكثر من منطقة على الرغم من محاولات النظام إعلان التهدئة وفتح باب التفاوض.

وأصدر البشير "مرسوما جمهوريا يعلن "حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا يسري مفعوله لمدة ستة أشهر"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية دون أي توضيح حول سبب فرض حالة الطوارئ.

وتسري حالة الطوارئ في سبع ولايات أخرى يدور فيها نزاع هي ولايات دارفور الخمس ( شمال، شرق، جنوب، غرب ووسط ) حيث تقاتل الحكومة متمردون منذ العام 2003، تضاف إليها ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتان تشهدان نزاعا بين الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية شمال السودان منذ عام 2011 .

وتقع شمال كردفان في وسط البلاد، أما كسلا فهي الولاية التي تحادد دولة إريتريا .

وبموجب الدستور السوداني لعام 2005 يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في جزء من البلاد بمرسوم جمهوري يعرض على البرلمان (المجلس الوطني) في مدة لا تتجاوز أسبوعين للموافقة عليه .

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سونا" عن مستشار رئيس البرلمان السوداني، عبدالماجد هارون، قوله إن لجنة برلمانية طارئة ستشكل الأحد لدراسة مرسوم البشير وإعداد تقرير حوله.

ويأتي الإعلان في وقت يشهد فيه السودان حملات مستمرة لنزع السلاح بدأت قرب دارفور والنيل الأزرق في أكتوبر الماضي.

وسيترتب على حالة الطوارئ تعليق العمل بالدستور وإعمال الأحكام العرفية. وكانت السلطات السودانية قد أطلقت حملة لجمع الأسلحة والذخائر.

وكان البشير قد صرح قبل نحو أسبوع أن بلاده تجاوزت العديد من التحديات.

وجدد حينها دعوته إلى المعارضة لإلقاء السلاح و"الاستجابة لصوت العقل والانحياز إلى خيار السلام والحوار والمشاركة الوطنية".

وتشهد ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق) تمردا منذ عام 2011، فيما تقاتل ثلاثة حركات مسلحة في إقليم دارفور منذ 2003، على الرغم من أن الحكومة السودانية أعلنت مرارا خلو الإقليم من المتمردين، وهو ما ينفيه المتمردون.

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