الولايات المتحدة تعزز إجراءاتها الأمنية قبيل احتفالات العام الجديد

إجراءات أمنية مشددة في الولايات المتحدة ليلة رأس السنة تأتي في أعقاب مذبحة لاس فيغاس حيث قتل مسلح أكثر من 50 شخصا في مهرجان موسيقى.

العرب

أوروبا تتأهب

لوس انجليس- تعهدت إدارات الشرطة في الولايات المتحدة بتشديد الإجراءات الأمنية قبيل احتفالات العام الجديد.

وذكرت ادارة شرطة مدينة نيويورك انها ستعزز الامن في مكان الاحتفالات ليلة الاحد.

وقالت الإدارة على موقعها على شبكة الانترنت "شرطة نيويورك وشركاؤها المكلفون بانفاذ القانون سيزيدون عدد مراكز المراقبة في جميع انحاء تايمز سكوير من اجل المراقبة الاستباقية ".

يذكر ان الاجراءات الامنية المشددة تأتي في أعقاب مذبحة الأول من أكتوبر في لاس فيغاس بولاية نيفادا حيث قتل مسلح يطلق النار من مسافة بعيدة من نافذة فندق في الطابق الـ32 اكثر من 50 شخصا في مهرجان موسيقى.

وقال جيمس اونيل مفوض شرطة نيويورك إنه "لا توجد حاليا تهديدات مباشرة وذات مصداقية لمدينة نيويورك أو لميدان تايمز سكوير".

وفى لاس فيغاس، تقوم الشرطة بنشر فرق رصد وقناصة على الأسطح خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة على شريط لاس الشهير، حسبما اعلن قائد الشرطة جو لومباردو هذا الاسبوع.

وسيتواجد اكثر من 300 من اعضاء الحرس الوطني و1500 من عناصر الشرطة في لاس فيغاس.

وفي لوس انجليس، سيكون إطلاق الألعاب النارية وإطلاق النار للاحتفال غير قانوني في جميع أنحاء المدينة، حسبما ذكرت إدارة شرطة لوس انجليس الجمعة، وشجعت المواطنين بدلا من ذلك على حضور الألعاب النارية العامة.

كما قررت السلطات الاوروبية فحص المتنقلين بين المدن الأوروبية وحقائبهم ضمن تدابير أمنية أخرى وذلك قبل الاحتفال بنهاية العام الذي شهد هجمات إرهابية لم تترك للشرطة أي فرصة للمخاطرة.

وقالت الشرطة، إن باريس أرسلت نحو 8 آلاف من ضباط الشرطة والجنود للحفاظ على أمن العاصمة الفرنسية والمناطق المجاورة لها. ولا تقتصر التدابير على منع وقوع هجمات إرهابية محتملة فحسب، بل وأيضا قمع أي أعمال شغب.

وتراقب الشرطة الفرنسية عن كثب شارع الشانزليزيه حيث يوجد حظر على الكحول، وسيخضع الوافدون لفحص حقائبهم، وسيتم وضع كتل خرسانية لمنع دخول السيارات.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن ما مجموعه 99 ألف ضابط وجندي سوف يقومون بدوريات في جميع أنحاء البلاد.

وقامت مدينة هامبورغ شمال ألمانيا بتثبيت كاميرات مراقبة أمنية جديدة قبل وقت قصير من ليلة رأس السنة الجديدة على طول منتزه يونغفرشتيج ( صعود العذراء) بحيث تسمح للشرطة بمراقبة المنطقة بدقة عالية والتفاعل مع الأحداث بسرعة.

وقالت شرطة لندن في بيان لها إنه يتعين توقع رؤية ضباط مسلحين وأنه سيتم إقامة حواجز للسيارات وسط المدينة.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض فيل لانجورثي إن هذه الإجراءات ليست نتيجة أي معلومات استخباراتية محددة، وإنه مخطط لها منذ شهور.