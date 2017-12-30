رؤية 2030 تشمل مكة بخطة تطوير ضخمة

الخطة تشمل مشاريع لتوسعة الحرم المكي، وأخرى لتطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة.

العرب

ثورة في البنى التحتية

الرياض - أعلنت جهات سعودية حكومية وخاصة، أن خطة إعمار وتطوير منطقة مكة المكرمة تستهدف تنفيذ عدة مشاريع لرفع عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون شخص في السنة.

وجاء ذلك في تصريحات صحافية أدلت بها جهات مسؤولة عن تنفيذ هذه المشاريع، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض إعمار منطقة مكة المكرمة، انعقد في مدينة جدة غربي المملكة.

وتشمل الخطة مشاريع لتوسعة الحرم المكي، وأخرى لتطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة، إضافة إلى مشاريع توسعية في المياه والكهرباء والصحة.

كما تشمل المشاريع الجديدة أيضا، مطارات وفنادق ومشاريع قطارات ومدنا ذكية، إضافة إلى مراكز حضرية ومشاريع المشاعر والمنطقة المركزية.

وتشارك 25 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وعدد من الجهات الأمنية والوزارات السعودية في فعاليات مؤتمر ومعرض إعمار منطقة مكة التي تعرض مشاريع البنية التحتية والتطويرية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن المشاريع المعلن عنها تدخل ضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.