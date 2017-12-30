'رؤية سوفتبنك' تراهن على خروج شركة أوبر من متاعبها

كشف صندوق رؤية سوفتبنك الذي تساهم فيه السعودية وإمارة أبوظبي عن رهان كبير على مستقبل شركة أوبر، حين كشف عن أنه سوف يستحوذ على حصة كبيرة في الشركة التي تواجه متاعب مع السلطات التنظيمية في عدد من دول العالم.

العرب

رؤية سوفتبنك تعزز الثقة بمستقبل أوبر

لندن - أعلنت مجموعة سوفتبنك اليابانية أن صندوق رؤية سوفتبنك أكمل ترتيبات الاستحواذ على حصة كبيرة في شركة أوبر، من خلال صفقة تتضمن خصما كبيرا في تقييم الشركة التي تدير تطبيقا لسيارات الأجرة في أنحاء العالم.

ويتيح الاتفاق للصندوق الذي يساهم فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق أبوظبي السيادي الاستحواذ على حصة تبلغ 15 بالمئة من خلال شرائها من مستثمرين آخرين.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعر الذي تم التوافق عليه يتضمن خفضا كبيرا يصل إلى 30 بالمئة في تقدير قيمة شركة أوبر غير المدرجة في البورصة. وتضع الصفقة قيمة الشركة عند نحو 48 مليار دولار مقارنة بآخر تقييم لها في الشهر الماضي عند 68 مليار دولار.

وكانت أطراف الصفقة قد توصلت إلى اتفاق مبدئي في نوفمبر على استحواذ صندوق رؤية سوفتبنك على تلك الحصة لكن بشرط إقناع المساهمين في أوبر بسعر يعتبره الصندوق مقبولا، وهو ما يبدو أنه تحقق بهذا الخصم الكبير.

وتبدو مساحة التفاؤل والتشاؤم بشأن مستقبل أوبر واسعة بشكل كبير بعد المتاعب التي واجهتها مع السلطات التنظيمية لخدمات النقل في الكثير من البلدان وظهور العديد من التطبيقات المنافسة لتطبيق أوبر.

ولم يصدر أي تعليق من صندوق سوفتبنك أو أوبر، التي عانت في الأشهر الأخيرة من قضايا وفضائح عديدة لطخت سمعتها. وتعتزم الشركة إدراج أسهمها في البورصة في عام 2019.

ويرى محللون صفقة الاستحواذ تشير إلى أن صندوق سوفتبنك يراهن على أن متاعب أوبر بلغت القاع وأنها ستتجه إلى التغلب عليها، ما يعني أن قيمتها يمكن أن ترتفع بشكل كبير.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن راجيف ميزرا، الرئيس التنفيذي لصندوق رؤية سوفتبنك قوله إن الصفقة سيجري إتمامها الشهر المقبل بعد أن تم التوصل إلى اتفاق مع المساهمين.

رؤية سوفتبنك: متحمسون لدعم أوبر في إعادة اختراع أساليب النقل في أنحاء العالم

وأكد أن الصدوق “لديه ثقة كبيرة في قيادة أوبر وموظفيها، ونحن متحمسون لدعم أوبر في الوقت الذي تواصل فيه إعادة اختراع سبل لنقل الناس والبضائع في جميع أنحاء العالم”.

ومن المتوقع أن يعين صندوق رؤية سوفتبنك ميزرا في مجلس إدارة أوبر حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وكانت أوبر قد واجهت عاما صعبا، حيث اضطر الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك ترافيس كالانيك للتنحي في يونيو وسط ثورة من المساهمين في أعقاب سلسلة من الفضائح. وقد حل مكانه في أواخر أغسطس رئيس شركة “إكسبيديا” السابق، دارا خسروشاهي.

وتعرضت الشركة لانتقادات على خلفية مزاعم تحرش جنسي، وواجهت دعوى رفعتها شركة “ألفابت” التي تملك غوغل، تتهمها بسرقة تكنولوجيا وانتهاك براءات اختراع خاصة بها.

وفي سبتمبر تم إبلاغ أوبر بأنها ستفقد رخصة التشغيل في لندن، وفي الشهر الماضي كشفت أنها عانت من اختراق ضخم لبياناتها في 2016 بشكل أثر على 57 مليون مستخدم.

وتلقت أوبر آخر ضربة في الأسبوع الماضي حين قررت محكمة العدل الأوروبية أنه يجب تصنف الشركة على أنها خدمة نقل وتخضع للقوانين المنظمة لعمل الشركات الأخرى المشغلة لسيارات الأجرة في بلدان التكتل.

وتصر أوبر على أنها مجرد مزود خدمة لربط المستهلكين مع السائقين في أكثر من 600 مدينة حول العالم، وترفض تصنيفها على أنها شركة نقل لأن ذلك يفرض عليها معايير شديدة.

وقالت المحكمة إن “الخدمة التي تقدمها أوبر بتوفير وسيلة للتواصل بين الأشخاص والسائقين غير المحترفين تغطيها الخدمات في مجال النقل. وبالتالي فإنه يمكن للدول الأعضاء تنظيم شروط تقديم تلك الخدمة”.

وكانت القضية قد طرحت من طرف رابطة سائقي سيارات الأجرة الإسبانية التي تعتبر أن شركة أوبر هي شـركة سيارات أجـرة ويجب أن تخضع للقواعد التي تنظم هذا القطاع.

وتم تدشين صندوق رؤية سوفتبنك الذي تساهم فيه السعودية وإمارة أبوظبي في مايو الماضي بعد انضمام 4 من أكبر شركات التكنولوجيا هي أبل وكوالكوم الأميركيتان وفوكسكون التايوانية وشارب اليابانية إلى جانب مجموعة سوفتبنك التي تدير الصندوق.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكبر مساهم في الصندوق حين تعهد في أكتوبر 2016 باستثمار 45 مليار دولار، في حين تعهدت مجموعة سوفتبنك باستثمار 28 مليار دولار.

وقد انضمت وحدة مبادلة للاستثمارات المالية التابعة لإمارة أبوظبي باستثمار 15 مليار دولار في الصندوق المخصص للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة.

ويؤكد ماسايوشي سون رئيس مجلس إدارة مجموعة سوفتبنك الاستثمارية المتخصصة في التكنولوجيا والاتصالات أن صندوق رؤية سوفتبنك يسعى ليكون من أكبر الصناديق الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المستقبل.