الحملات الأمنية الخاطفة استراتيجية أفغانستان الجديدة لتعقب المتطرفين

الإرهابيون ارتكبوا مرة أخرى جرائم ضد الإنسانية منفذين اعتداءات على مساجد وأماكن مقدسة وجرائمهم لا تغتفر.

العرب

سنحاصرهم في كل مكان

كابول – شرعت السلطات الأفغانية في اتباع استراتيجية أمنية جديدة في تعقب المتطرفين، تعتمد على السرعة والدقة في تنفيذ هجمات متزامنة في عدة أقاليم من البلاد، ما لا يسمح للمتشددين بتنظيم صفوفهم والتواصل مع شركائهم في مناطق أخرى.

وفي حصيلة أمنية غير مسبوقة، تمكنت قوات الأمن الأفغانية الجمعة من تحييد 40 متطرفا في ظرف 24 ساعة، ما اعتبره خبراء أمنيون نجاحا باهرا للخطط الأمنية المرسومة لتعقب المتطرفين.

وقال بيان لوزارة الدفاع الأفغانية إن الهجمات البرية مدعومة بالمدفعية والدعم الجوي نفذت في أقاليم ننجارهار وغزني وميدان ورداك وباكتيكا وقندهار وأروزجان وزابول وفرح وفارياب وهيلماند.

وأضاف البيان أن باكستانيين اثنين من بين المتمردين الذين قتلوا في عملية بمنطقة خاك صفيد التابعة لإقليم فرح غربي البلاد.

وأشار ذات البيان إلى أن ثلاث دراجات نارية وبعض الأسلحة دمرت أيضا في هذه العمليات، فيما لم تقدم أي معلومات عن الخسائر في صفوف الأمن.

وتأتي العمليات في إطار جهود قوات الأمن الأفغانية لتطهير البلاد من حركة طالبان، التي تسيطر على 11 بالمئة من مساحة البلاد، وعناصر داعش المنتشرين في 25 إقليما من أقاليم أفغانستان البالغ عددها 34 إقليما.

وتأتي العمليات الأمنية الخاطفة بعد يوم واحد من قتل 41 شخصا وإصابة عشرات آخرين في اعتداء استهدف مركزا ثقافيا في العاصمة كابول، تبناه تنظيم داعش المتشدد.

وأعلن التنظيم عبر وكالة أعماق التابعة له، على تطبيق تلغرام أن العملية وقعت “بعبوات ناسفة” واستهدفت مركز التبيان “المدعوم من إيران”. وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني إن “الإرهابيين ارتكبوا مرة أخرى جرائم ضد الإنسانية منفذين اعتداءات على مساجد وأماكن مقدسة ومراكز ثقافية، جرائمهم لا تُغتفر”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش، أن لجنة ستتولى التحقيق في “احتمال وجود إهمال من جانب شرطيين أجازا ربما للإرهابيين مهاجمة المركز”.

ودانت القوات الأميركية في أفغانستان الحادثة المروعة، حيث أكد المتحدث باسم عملية “الدعم الحازم” كون فولكنر عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن “هذا لن ينجح في وقف التقدم الثقافي وحرية التعبير”. وفي واشنطن دان البيت الأبيض الاعتداء، مؤكدا في بيان أن “أعداء أفغانستان لن ينجحوا في محاولاتهم الرامية إلى تدمير البلاد وتقسيم الشعب الأفغاني”.

وقال مسؤول بعثة الأمم المتحدة في كابول توبي لانزر “اليوم في كابول شهدنا جريمة دنيئة جديدة في سنة اتسمت بفظائع لا توصف”، حيث قتل حوالي 1700 مدني في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.

وكثف تنظيم داعش، الذي تبنى اعتداء الاثنين ضد مكتب للاستخبارات في العاصمة، هجماته في البلاد خصوصا ضد الأقلية الشيعية، بينما صعدت حركة طالبان هجماتها على مناطق تمركز قوات الأمن.

وقالت منظمة العفو الدولية «لا احد يستطيع ان يدعي ان كابول آمنة». واضافت ان «الحكومات الاوروبية التي تصر على هذا الوهم الخطير عبر اجبار الافغان على العودة الى بلدهم تعرض حياتهم للخطر».