توقعات الأبراج لسنة 2018

الحمل: تحمل هذه السنة للعزاب عنوانا هو الزواج ولقاء توائم أرواحهم، وقد يحققون بعض الأمنيات هذا العام.
الثور
الثور: قد يتخذ قرارا مهمّا يتعلّق إما برحيل أو بارتباط أو بانفصال، من دون أن تكون هناك عودة عن هذا القرار.
الجوزاء
الجوزاء: إذا كان غير مرتبط ربما يتواصل مع شخص من محيطه المهني، وسيخرج إلى الضوء في هذه السنة.
السرطان
السرطان: لن يخشى من طرق الأبواب والقيام بالخطوات اللازمة لتغيير قدره ربما والمجازفة.
الأسد
الأسد: سنة الخير والإقبال على أمور جديدة، رغم مرور إجباري بفترات ضاغطة ومصاعب وتعقيدات تفرضها التنافرات الفلكية.
العذراء
العذراء: يقبل على حب جديد أو على خطوبة أو زواج، أو مشروع عائلي مميز في هذا العام. كما أنه سيستفيد من تجارب الماضي.
الميزان
الميزان: هي سنة التغييرات الكبرى تطلّ عليه وتزداد شعبيته. قد يكون شهر نوفمبر تتويج لقصة حب.
العقرب
العقرب: تنتظره مفاجآت كثيرة تتعلّق بمشاريع مهمة تتحقّق بسهولة لافتة. وقد يهتمّ بوضع عائلي طارئ على الأرجح.
القوس
القوس: هي سنة استثنائية من الوعود الفلكية الكبيرة، يكاد يكون مولود برج القوس خلالها أكثر المحظوظين. هناك تحرّك حيوي وديناميكي.
الجدي
الجدي: يعيش هذه السنة تشويقا كبيرا في حياته الشخصية والعاطفية، ما يجعله أكثر انفتاحا على الناس.
الدلو
الدلو: سنة ستترك آثارها على مولود برج الدلو وعلى أعماله كما على حياته الخاصة لفترة طويلة. إذ أن الطوالع الفلكية تبدو شديدة جدا عليه.
الحوت
الحوت: يقبل هذه السنة على انفراجات واسعة وفرص كثيرة، كما أن العاطفة هذه السنة تلعب دورا مهمّا في حياته.