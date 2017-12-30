توقعات الأبراج لسنة 2018

العرب

الحمل : تحمل هذه السنة للعزاب عنوانا هو الزواج ولقاء توائم أرواحهم، وقد يحققون بعض الأمنيات هذا العام.

الثور : قد يتخذ قرارا مهمّا يتعلّق إما برحيل أو بارتباط أو بانفصال، من دون أن تكون هناك عودة عن هذا القرار.

الجوزاء : إذا كان غير مرتبط ربما يتواصل مع شخص من محيطه المهني، وسيخرج إلى الضوء في هذه السنة.

السرطان : لن يخشى من طرق الأبواب والقيام بالخطوات اللازمة لتغيير قدره ربما والمجازفة.

الأسد : سنة الخير والإقبال على أمور جديدة، رغم مرور إجباري بفترات ضاغطة ومصاعب وتعقيدات تفرضها التنافرات الفلكية.

العذراء : يقبل على حب جديد أو على خطوبة أو زواج، أو مشروع عائلي مميز في هذا العام. كما أنه سيستفيد من تجارب الماضي.

الميزان : هي سنة التغييرات الكبرى تطلّ عليه وتزداد شعبيته. قد يكون شهر نوفمبر تتويج لقصة حب.

العقرب : تنتظره مفاجآت كثيرة تتعلّق بمشاريع مهمة تتحقّق بسهولة لافتة. وقد يهتمّ بوضع عائلي طارئ على الأرجح.

القوس : هي سنة استثنائية من الوعود الفلكية الكبيرة، يكاد يكون مولود برج القوس خلالها أكثر المحظوظين. هناك تحرّك حيوي وديناميكي.

الجدي : يعيش هذه السنة تشويقا كبيرا في حياته الشخصية والعاطفية، ما يجعله أكثر انفتاحا على الناس.

الدلو : سنة ستترك آثارها على مولود برج الدلو وعلى أعماله كما على حياته الخاصة لفترة طويلة. إذ أن الطوالع الفلكية تبدو شديدة جدا عليه.

الحوت : يقبل هذه السنة على انفراجات واسعة وفرص كثيرة، كما أن العاطفة هذه السنة تلعب دورا مهمّا في حياته.