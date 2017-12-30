السبت 30 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10856

 عن العرب الاتصال بنا English
السبت 30 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10856

توقعات الأبراج لسنة 2018

العرب  [نُشر في 2017/12/30، العدد: 10856، ص(24)]

الحمل: تحمل هذه السنة للعزاب عنوانا هو الزواج ولقاء توائم أرواحهم، وقد يحققون بعض الأمنيات هذا العام.

الثور: قد يتخذ قرارا مهمّا يتعلّق إما برحيل أو بارتباط أو بانفصال، من دون أن تكون هناك عودة عن هذا القرار.

الجوزاء: إذا كان غير مرتبط ربما يتواصل مع شخص من محيطه المهني، وسيخرج إلى الضوء في هذه السنة.

السرطان: لن يخشى من طرق الأبواب والقيام بالخطوات اللازمة لتغيير قدره ربما والمجازفة.

الأسد: سنة الخير والإقبال على أمور جديدة، رغم مرور إجباري بفترات ضاغطة ومصاعب وتعقيدات تفرضها التنافرات الفلكية.

العذراء: يقبل على حب جديد أو على خطوبة أو زواج، أو مشروع عائلي مميز في هذا العام. كما أنه سيستفيد من تجارب الماضي.

الميزان: هي سنة التغييرات الكبرى تطلّ عليه وتزداد شعبيته. قد يكون شهر نوفمبر تتويج لقصة حب.

العقرب: تنتظره مفاجآت كثيرة تتعلّق بمشاريع مهمة تتحقّق بسهولة لافتة. وقد يهتمّ بوضع عائلي طارئ على الأرجح.

القوس: هي سنة استثنائية من الوعود الفلكية الكبيرة، يكاد يكون مولود برج القوس خلالها أكثر المحظوظين. هناك تحرّك حيوي وديناميكي.

الجدي: يعيش هذه السنة تشويقا كبيرا في حياته الشخصية والعاطفية، ما يجعله أكثر انفتاحا على الناس.

الدلو: سنة ستترك آثارها على مولود برج الدلو وعلى أعماله كما على حياته الخاصة لفترة طويلة. إذ أن الطوالع الفلكية تبدو شديدة جدا عليه.

الحوت: يقبل هذه السنة على انفراجات واسعة وفرص كثيرة، كما أن العاطفة هذه السنة تلعب دورا مهمّا في حياته.

:: اقرأ أيضاً

مربي إبل إماراتي يرفض بيع ناقة بأكثر من مليوني دولار

الحياة تدب في مسارح البصرة بعد 15 عاما

بيلين كارهان تعدل عن اعتزال التمثيل

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

إدلب الهدف المقبل لقوات الأسد

2017-12-30

إيران تشهد أكبر موجة احتجاجات مناهضة للحكومة

2017-12-30

شريان حياة اقتصادية بين روسيا وكوريا الشمالية 'البلد المنعزل'

2017-12-30

مراقبة استباقية لشرطة نيويورك قبيل احتفالات العام الجديد

2017-12-30

مهمة شاقة لترودو مع تولي بلاده رئاسة مجموعة السبع

2017-12-30

التحالف العربي يتهم المنسق الأممي بالانحياز إلى الحوثيين

yesterday 06:59:13

حفتر يدعم الانتخابات كمخرج وحيد للأزمة السياسية في ليبيا

yesterday 07:22:47

قضية مقتل السفير الروسي في أنقرة تعود إلى الواجهة

yesterday 07:46:40

حظر أممي على سفن كورية شمالية من دخول أي مرفأ في العالم

yesterday 08:22:17

مقتل 12 شخصا في أسوأ حريق شهدته نيويورك منذ ربع قرن

yesterday 08:49:18

:: اختيارات المحرر

'بلوك تشين' بوابة تقنية لعالم من الابتكارات في فضاء الإنترنت

بابا نويل المصري ذو العامين ينافس القادم من الصين

حملة 'متى ستتزوجين' تجيب على أسئلة تحرج الكثير من الفتيات

حدائق الشرفات.. بادرة إيكولوجية لزرع البهجة بالمنازل

أسرار تنسيق السروال ذي الأرجل الواسعة

الحياة تدب في مسارح البصرة بعد 15 عاما

بيلين كارهان تعدل عن اعتزال التمثيل

توقعات الأبراج لسنة 2018

بوفون: أنا جندي خادم يوفنتوس

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا