بيلين كارهان تعدل عن اعتزال التمثيل

الفنانة التركية بيلين كارهان تعدل عن عدم المشاركة في أعمال فنية جديدة رغبة منها في التركيز على برنامج الطبخ الذي تقدمه ورعاية أسرتها.

العرب

إحماء ما قبل العودة

أنقرة – عدلت الفنانة التركية بيلين كارهان عن عدم المشاركة في أعمال فنية جديدة رغبة منها في التركيز على برنامج الطبخ الذي تقدمه، بالإضافة إلى رعاية أسرتها.

وفاجأت بيلين محبيها مؤخرا، حيث قرّرت العودة إلى التمثيل، ولكن في حلقات معدودة كضيفة شرف في مسلسل جديد بعنوان “عدو في بيتي”، واصفة هذه المشاركة بأنها مجرد “إحماء” لعودة فنية ضخمة بعمل جديد.

ويذكر أن مسلسل “عدو في بيتي” يمثل أيضا عودة الفنانة نبهات جهري الشهيرة عربيا بـ”السلطانة الأم” في المسلسل التركي “حريم السلطان”، والتي سبق وشاركت فيه بيلين أيضا في دور “السلطانة مريم”.