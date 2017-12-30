السبت 30 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10856

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السبت 30 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10856

بيلين كارهان تعدل عن اعتزال التمثيل

الفنانة التركية بيلين كارهان تعدل عن عدم المشاركة في أعمال فنية جديدة رغبة منها في التركيز على برنامج الطبخ الذي تقدمه ورعاية أسرتها.

العرب  [نُشر في 2017/12/30، العدد: 10856، ص(24)]

إحماء ما قبل العودة

أنقرة – عدلت الفنانة التركية بيلين كارهان عن عدم المشاركة في أعمال فنية جديدة رغبة منها في التركيز على برنامج الطبخ الذي تقدمه، بالإضافة إلى رعاية أسرتها.

وفاجأت بيلين محبيها مؤخرا، حيث قرّرت العودة إلى التمثيل، ولكن في حلقات معدودة كضيفة شرف في مسلسل جديد بعنوان “عدو في بيتي”، واصفة هذه المشاركة بأنها مجرد “إحماء” لعودة فنية ضخمة بعمل جديد.

ويذكر أن مسلسل “عدو في بيتي” يمثل أيضا عودة الفنانة نبهات جهري الشهيرة عربيا بـ”السلطانة الأم” في المسلسل التركي “حريم السلطان”، والتي سبق وشاركت فيه بيلين أيضا في دور “السلطانة مريم”.

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