أسرار تنسيق السروال ذي الأرجل الواسعة

يتربع السروال ذو الأرجل الواسعة، والذي يبدو كالتنورة، على عرش الموضة النسائية حاليا ليمنح المرأة إطلالة مريحة.

وقالت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف إن هذا السروال يغازل في المقام الأول المرأة ذات القامة الطويلة؛ نظرا لأنه يجعل القامة تبدو أقصر.

ونظرا لأن السروال يمتاز بوسط عال؛ لذا ينبغي أن تتمتع المرأة بوسط نحيف.

وتتمثل الميزة الأساسية لهذا السروال في أن أرجله الواسعة تساعد على صرف الأنظار عن الأفخاذ العريضة.

ويطل السروال ذو الأرجل الواسعة بموديلات متنوعة؛ حيث توجد موديلات ذات أرجل واسعة للغاية ويصل طولها إلى الأرض، كما توجد موديلات يصل طولها إلى الكاحل، وأخرى ذات طابع رياضي تزدان بشرائط جانبية على غرار السروال الرياضي.

وفي الشتاء يكتسي السروال بخامة المخمل الرائجة بقوة حاليا.

ويتناغم السروال ذو الأرجل الواسعة مع قطعة فوقية ذات قصّة ضيقة كبلوزة أو بلوفر ذي رقبة، وذلك لخلق تباين مثير يخطف الأنظار، مع مراعاة إدخال القطعة الفوقية في السروال، كي يظل الوسط أنحف موضع بالجسم.

وفي حال ارتداء قطعة فوقية أخرى، فينبغي أن تكون قصيرة.