السبت 30 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10856

 عن العرب الاتصال بنا English
السبت 30 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10856

الكتابة الموسمية

التهافت على الكتابة الموسمية لا يصنع أدباً يليق باسمه، ولا يكرّس حضوراً في تاريخ الأدب، بقدر ما يشير إلى انعطاف أصحابها تبعاً لمواسم الجوائز.

العرب هيثم حسين [نُشر في 2017/12/30، العدد: 10856، ص(15)]

يتوجه بعض الأدباء بين الفينة والأخرى إلى طرق أجناس أدبيّة جديدة من باب التجريب تارة، ومن منطلق البحث عن توسيع دائرة الاهتمام والمقاربة والمتابعة تارة أخرى، وربما رغبة في اكتشاف قدرات مخبوءة في عالم الكتابة، واستخراجها وتظهيرها عبر هذا الجنس الأدبيّ أو ذاك.

ما الذي يقود الكاتب إلى تنويع مجالات الكتابة وتوزيع جهده ووقته عليها؟ هل تراه يبدد طاقاته لاكتشاف أو ابتداع عوالم جديدة أم يظن أنه سيجد كنزه المفقود المأمول هناك؟ ألا يتوجه الكثير من الأدباء إلى تجريب بعض الفنون انطلاقاً من التهافت على الجوائز أو لتعبيد الطريق إليها..؟

تهافت الكثير من الأدباء على الرواية بعد أن تمّ تخصيص جوائز لها، شعروا أنّ عليهم اللحاق بركب هذا الفنّ الذي بدأ يخطف الأضواء، ويمعن في التوسّع رويداً رويداً، وكانت الرغبة في الأضواء والأموال والشهرة المأمولة من دوافع التوجّه إليها، فكانت الصدمة بأعمال كثيرة بائسة لم ترتقِ إلى مستوى الفنّ الروائيّ، وأفقدت أصحابها هويّاتهم الأدبيّة، لأنّهم تأثّروا بالموجة الدارجة، ولم يكن الأمر منبثقاً من أعماقهم، ولم يشكّل بالنسبة إليهم قضية أو كينونة.

كان الطريق إلى الرواية مدفوعاً بالانسياق وراء البحث عن الشهرة والأضواء التي قد تكفلها جوائز ذات بريق ما، ويبدو أن الجوائز باتت تفرز كتابة موسمية بالموازاة مع قراءات موسميّة مواكبة لها، فتساهم، من حيث لا ترغب، بتهميش الكثير من الأعمال الروائيّة التي لم تندرج في سياقات الجائزة أو لم يحالفها الحظ لتكون مختارة ضمن لائحة من لوائحها.

حين تمّ تخصيص جائزة للقصّة، بدأ روائيّون وشعراء ومجرّبون بالتطرّق إلى القصّة وحرف مسارهم إليها، باعتبار أنّ بعض الضوء انتقل إليها، وساهمت الجائزة في الترويج لها وتصديرها لتنافس على استحياء الرواية التي تبقى محتفظة بصدارة الاهتمام والمتابعة. أصبح للقصة بدورها موسمها، ولقرّائها موسمهم معها. بهذا أيضاً انتقلت من مجال شغف وعشق إلى مسار تهافت على المنافسة للربح والخسارة.

كذلك الأمر بالنسبة إلى روايات الفتيان، وأدب الأطفال، وكذلك أيضاً بالنسبة إلى أدب الرحلات وأدب اليوميات، فقد يتّسع إطار التوجّه إليهما انطلاقاً من حضورهما المتصاعد، والدور الذي تلعبه الجوائز في تركيز الأضواء عليهما، ناهيك عن حميميتهما وانطلاقهما من تجارب ذاتية لا تحتاج إلى تخييل أو اشتغال على نسج عوالم حكائية وروائية، سريالية أو سحرية أو تاريخية.

لا يخفى أن التطرّق إلى أيّ جنس أدبيّ ومقاربته وتجريبه يحمل جمالياته الخاصّة، كما يشتمل على مغامرة ومتعة، هذا إن كان الأمر نابعاً من الشغف لا من الرغبة في الحضور في الأَضواء بأيّة وسيلة، بغضّ النظر عن مستوى ما يتمّ تقديمه، أو ما يمكن أن يقدّمه في مجاله.

التهافت على الكتابة الموسمية لا يصنع أدباً يليق باسمه، ولا يكرّس حضوراً في تاريخ الأدب، بقدر ما يشير إلى انعطاف أصحابها تبعاً لمواسم الجوائز، وما تصنعه من أمزجة لقرّاء المواسم المنجذبين إلى ما يتمّ تصديره دعائيّاً.

كاتب سوري

هيثم حسين

:: مقالات أخرى لـ هيثم حسين

الكتابة الموسمية, 2017/12/30

نكران العنف , 2017/12/26

الدراما والتاريخ, 2017/12/18

داعش كعنوان روائيّ تجاري, 2017/12/11

أقصى الخيال, 2017/12/04

أرشيف الكاتب

هيثم حسين

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

إدلب الهدف المقبل لقوات الأسد

2017-12-30

إيران تشهد أكبر موجة احتجاجات مناهضة للحكومة

2017-12-30

شريان حياة اقتصادية بين روسيا وكوريا الشمالية 'البلد المنعزل'

2017-12-30

مراقبة استباقية لشرطة نيويورك قبيل احتفالات العام الجديد

2017-12-30

مهمة شاقة لترودو مع تولي بلاده رئاسة مجموعة السبع

2017-12-30

التحالف العربي يتهم المنسق الأممي بالانحياز إلى الحوثيين

yesterday 06:59:13

حفتر يدعم الانتخابات كمخرج وحيد للأزمة السياسية في ليبيا

yesterday 07:22:47

قضية مقتل السفير الروسي في أنقرة تعود إلى الواجهة

yesterday 07:46:40

حظر أممي على سفن كورية شمالية من دخول أي مرفأ في العالم

yesterday 08:22:17

مقتل 12 شخصا في أسوأ حريق شهدته نيويورك منذ ربع قرن

yesterday 08:49:18

:: اختيارات المحرر

'بلوك تشين' بوابة تقنية لعالم من الابتكارات في فضاء الإنترنت

بابا نويل المصري ذو العامين ينافس القادم من الصين

حملة 'متى ستتزوجين' تجيب على أسئلة تحرج الكثير من الفتيات

حدائق الشرفات.. بادرة إيكولوجية لزرع البهجة بالمنازل

أسرار تنسيق السروال ذي الأرجل الواسعة

الحياة تدب في مسارح البصرة بعد 15 عاما

بيلين كارهان تعدل عن اعتزال التمثيل

توقعات الأبراج لسنة 2018

بوفون: أنا جندي خادم يوفنتوس

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا