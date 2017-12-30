أبرز تغريدات العرب: الحياة ليست تويتر

العرب

Life__Check@

يسافر لأوروبا مع عائلته للاستمتاع بأجواء أعياد الميلاد ورأس السنة.. وعندما يعود لوطنه يقدم محاضرة دينية ويقول إن تهنئة "النصارى الكفار" حرام!

mhhr19@

قياساً على الفتاوى الّتي حرّمت التصوير والفضائيات يُمكن القول إن صاحب الفتوى العاجز عن التصوّر الكافي قد يُحرّم المُباح.

awafia2@

التشدد لا يصنع مجتمعا فاضلا.. بل يجعله منافقا منافقا منافقا!

ttalahmari@

الحياة ليست تويتر، التميز يكون في التعلم والممارسة والقراءة ومحاولة تحقيق الطموحات على أرض الواقع، النجاح هناك في ساحة الحياة من لم يقاتل فيها لن يكون ناجحا حقيقياً!

infiniJun@

العدالة مفهوم ميتافيزيقي، ليس له وجود في الواقع. قتل القاتل لن يعيد المقتول. هو مجرد انتقام وترهيب. الانتقام غريزة حيوانية ضرورية لمنع الفوضى المُحتملة.

ayman999@

إذا سُئلت، أنت عشت في أي عصر؟ قل: في العصر الذي تحتفي فيه #القبيلة باللصوص!

‏cristianbaysari@

رياح الانفتاح السعودي بدأت تلفح الجيران! إيران تتساهل في ما يتعلق باللباس النسائي الذي فرضته ثورة الخميني.

oaljama@

سلوكك مرتبط بمشاعرك، ومشاعرك مرتبطة بمعتقداتك، ومعتقداتك مرتبطة بالطريقة التي تربيت عليها والبيئة التي عشت فيها.

Mr_Abdul3ziz@

أعرف واحد “نسونجي” جدا تقريبا دخل في علاقة مع 20 بالمئة من بنات الشرق الاوسط، دائما ينصحني اترك الموسيقى ويقول لي (لا يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب عبد مؤمن).

SerajAlghamdi@

لا يخشى المرأة القوية إلا رجل ضعيف دأب على استضعاف النساء ليشعر بالقوة.

RonaHalabi@

عزيزي السائق: بس زمّرلك بكون قصدي نبهك ما تضرب فيّي، لا بدّي قطّع عنك ولا أتسابق معك! يا عمّي أنت شوماخر بأيام عزّو، بس بعّد عنّي دخيلك!

تابعوا samioud@ سامي نسيم خبير موسيقي عراقي.