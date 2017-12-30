هاشتاغ اليوم: #أمنيتي_في_2018

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يودعون سنة 2017 لاستقبال سنة جديدة مفعمة بالآمال والطموحات.

العرب

عام جديد وآمال جديدة

الرياض - مع اقتراب احتفال العالم ببداية عام 2018، انتشر على تويتر هاشتاغ #أمنيتي_في_2018. وحاز الهاشتاغ اهتمام مستخدمي تويتر.

وقال مغرد:

m642_x@

انتهت صلاحية اشتراك خدمة الساكنين بقلبي لعام 2017 لتجديد الاشتراك لعام 2018 أرسل كلمة أحبك.

وتمنى مغرد:

___3be@

أمنيتي_في_2018 يا رب عام جديد بلا حزن وبلا وجع وبلا ألم وبلا فقدان أحباب، عام جديد تتحقق فيه الأحلام، عام جديد يكون فيه أهلي بخير، اللهُم سنة بلا هموم سنة سعيدة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى، ياربّ بُشرى غير متوقعة، بصورة غير متوقعة.

واعتبر آخر:

m8ola@

أمنيتي_في_2018 يجب أن تكون امنيتك أن تجدد هواء فكرك الذي ركد. #مقولة_غيرتني_للأفضل. يقول مصطفى محمود “افتحوا النوافذ يا أخوة وجددوا هواء الفكر الذي ركد”.

وقال متفاعل:

bntsohar91@

أمنيتي_في_2018 رحلت وقد قررت أن أنتهي من كل ما مضى ففي ديسمبر تنتهي كل “الأحلام” وفي يناير يبتدىء “حلم جديد”.

وغرد معلق:

bhar_alshuq@

الدنيا ليست مصنعا لتحقيق الأمنيات، إنما سنين عابرة تتغير فيها ملامحنا وتغادرها أجسادنا، فيبقى الجميل فيها أن ترى كل من حولك بخير، وهذا يكفي… #أمنيتي_في_2018.

وتمنى هذا المغرد عروسا:

Sh3aib@

أمنيتي_في_2018 أتزوج ضعيفة دمها خفيف.. ما تقاطعني لما أسولف ولا تعلّق بنص الفلم.. المجتمع آخر همها. ما تقول “مادري” أو “مترددة” مستحضراتها كحل وماسكرا فقط. تشجع برشلونة. ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني. الرجاء تصوير التغريدة وإرسالها لجميع الخطّابات على هذا الكوكب.

وأكد معلق:

mokxxxxx@

أمنيتي_في_2018 ديسمبر حاول أن تختم هذا العام بشيء جميل، أرجوك.

وكتب آخر:

700rakan@

كلمة_تقولها_لعام_2017 لعام جديد.. رحلت سنة ونحن هنا نودعها فيها مرت علينا أحداث كثيرة فرحنا فيها أو أصابنا الحزن اجتمعنا فيها أو افترقنا، اتفقنا أو اختلفنا نجحنا فيها أو فشلنا أصبنا فيها أو أخطأنا فقد أصبحت مجرد ذكريات ستبقى في قلوبنا ولن ننساها فعلينا أن نسامح بعضنا البعض.