السبت 30 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10856

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السبت 30 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10856

متفرقات رياضية: مسعود شجاعي يتعاقد مع إيك أثينا اليوناني

نجمة التنس سيرينا وليامز توافق على المشاركة في مباراة استعراضية في أبوظبي، لتعزز آمال منظمي بطولة كويونغ الأسترالية في مشاركتها في المنافسات التي تسبق انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.

العرب  [نُشر في 2017/12/30، العدد: 10856، ص(22)]

تعاقد لاعب وسط منتخب إيران في كرة القدم مسعود شجاعي مع إيك أثينا اليوناني لمدة 6 أشهر مع إمكانية تمديده سنة إضافية، حسبما ذكر فريقه الجديد. وحمل شجاعي ألوان منتخب إيران 70 مرة مسجلا ثمانية أهداف، وشارك في كأس العالم مرتين وكأس آسيا 3 مرات.

وعلى صعيد الأندية، دافع في الموسمين الأخيرين عن بانيونيوس اليوناني، وسجل له 7 أهداف. وقبل ذلك، لعب شجاعي مع صنعت نفط وسايبا الإيرانيين، الشارقة الإماراتي، أوساسونا ولاس بالماس الإسبانيين، الشحانية والغرافة القطريين.

جاءت موافقة نجمة التنس سيرينا وليامز المصنفة الأولى في العالم سابقا، على المشاركة في مباراة استعراضية في أبوظبي، لتعزز آمال منظمي بطولة كويونغ الأسترالية في مشاركتها في المنافسات التي تسبق انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة في الموسم الجديد.

وقبلت سيرينا دعوة للمشاركة في مباراة استعراضية تزامنا مع احتفالات العام الجديد، تخوضها أمام إيلينا أوستابنكو المتوجة بلقب فرنسا المفتوحة في الموسم الماضي، وذلك في إطار مبادلة العالمية للتنس.

اعترف الحسين عموتة، مدرب الوداد، بأن لاعبيه يمرون بفترة فراغ وقلة تركيز، في الدوري المغربي للمحترفين. وخسر الوداد للمرة الثانية على التوالي، أمام أولمبيك آسفي (1-0)، في الجولة الـ14. وقال عموتة “لاعبونا يشعرون بضغط، وهذا يظهر من خلال تعاملهم مع الفرص، التي تتاح لهم، حيث نضيع الأهداف لغياب التركيز.. الشك وغياب الثقة، من الأسباب التي عطلت عجلة الانتصارات”.

وواصل “كما تأثر بعض اللاعبين، بالعروض التي قُدمت لهم، وأصبح تركيزهم مشتتا، مع أن المنطق يقول بضرورة التركيز، ما دام اللاعبون ملتزمين بعقود”.

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