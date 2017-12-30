الطاوسي مدربا لبلوزداد الجزائري

نادي شباب بلوزداد يعلن التعاقد مع المدرب المغربي رشيد الطاوسي الذي سيقود أبناء العقيبة في الفترة المقبلة، خلفا للصربي إيفيكا تودوروف.

العرب

معا لاستعادة هيبة الفريق

الجزائر – أزال نادي شباب بلوزداد الغموض حول هوية المدرب الجديد للفريق، الذي سيخلف الصربي إيفيكا تودوروف، بعد إعلانه التعاقد مع المدرب المغربي رشيد الطاوسي الذي سيقود أبناء العقيبة في الفترة المقبلة، وراهنت الإدارة البلوزدادية على اسم ثقيل لاستعادة التوازن للنادي، وتحقيق ما حققه بادو الزاكي في العام الماضي.

ومنذ الجولة الرابعة من دوري المحترفين، فقد لاعبو شباب بلوزداد ثقتهم في النفس، وتوقفت مسيرتهم في تحقيق الانتصارات، حيث تعادل الفريق 9 مرات مقابل ثلاث هزائم، ليبتعد عن المقدمة، وينهي مرحلة الذهاب في المركز العاشر، وستكون مهمة رشيد الطاوسي هي إعادة الثقة إلى اللاعبين والعودة إلى سكة الانتصارات.

وشهد شباب بلوزداد حالة من التسيب في عهد تودوروف، حيث لم يكف اللاعبون عن الإضراب في كل مناسبة، ما تسبب في تدهور النتائج بخلاف تعرضهم للإصابات على غرار كريم لعريبي وبلال تريكات، وإذا أراد الطاوسي أن ينجح مع أبناء العقيبة، ما عليه إلا أن يوقف تمرد حاميته ورفاقه، ويتعامل بمبدأ القبضة الحديدية لتفادي تكرار ما حدث.

ويسعى رشيد الطاوسي لتلميع صورة النادي في مرحلة الإياب لاستعادة هيبته، كما سيعمل جاهدا على تحضير فريق منافس يقول كلمته في كأس الكنفيدرالية الأفريقية، والبطولة العربية في الصيف المقبل. ويبدأ شباب بلوزداد حملة دفاعه عن لقب كأس الجزائر بمواجهة أمل غريس.