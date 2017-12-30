برشلونة يتأهب لسوق الانتقالات

برشلونة يسعى إلى التعاقد مع فيليب كوتينيو نجم ليفربول في يناير المقبل.

العرب

برشلون يبحث عن وجوه جدد

برشلونة (إسبانبا) – يدرس نادي برشلونة الإسباني الدخول بقوة في سوق الانتقالات، مستفيدا من أموال بيع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لباريس سان جرمان الفرنسي الصيف الماضي.

ويريد برشلونة التعاقد مع فيليب كوتينيو نجم ليفربول في يناير، كما أنه يحاول اقتناص الفرنسي أنطوان غريزمان نجم هجوم أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل.

ورغم توفر الأموال لدى البارسا إلا أن هاتين الصفقتين سترهقان خزينة النادي الكتالوني، خاصة بعد أن يتم تجديد عقدي جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو، بالإضافة إلى التعاقد مع قلب الدفاع ياري مينا استعدادا لرحيل المخضرم خافيير ماسكيرانو. وسيضطر برشلونة إلى بيع واحد أو أكثر من لاعبيه من أجل موازنة الأمور المالية داخل النادي الكتالوني.

وتضع إدارة البلوغرانا عينيها على بطولة كأس العالم العام المقبل، منتظرة تألق لاعبي الفريق في المونديال مع منتخبات بلادهم مثل إيفان راكيتيتش والبرتغالي أندري غوميز، خاصة أنهما محل اهتمام أكبر أندية أوروبا وفي هذه الحالة يمكن بيعهما بأعلى سعر.

وأبرزت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أهم هذه التحديات، مشيرة إلى أن البلوغرانا، يريد استعادة لقب الليغا، وقد أصبح هذا في المتناول، خاصة بعد الفوز مؤخرا، على الغريم ريال مدريد، وتعزيز الصدارة بفارق مريح. كما يطمح البارسا أيضا، إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، أو على الأقل الوصول إلى نصف نهائي البطولة، وهو الأمر الذي فشل فيه الفريق، خلال الموسمين الماضيين.

وسيواجه المدرب، إرنستو فالفيردي، تحديا في ما يتعلق بتوظيف الصفقة الجديدة، عثمان ديمبلي، ودفعه إلى التألق، خلال النصف الثاني من الموسم، بعدما غاب عن الفريق طويلًا، بسبب الإصابة. وفي ما يتعلق بسوق الانتقالات، أبرزت الصحيفة أن برشلونة يحاول ضم البرازيلي، فيليب كوتينيو، صانع ألعاب ليفربول، في يناير المقبل، كما سيسعى لاقتناص الفرنسي، أنطوان غريزمان.