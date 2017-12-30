السبت 30 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10856

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السبت 30 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10856

بوفون: أنا جندي خادم يوفنتوس

الحارس الإيطالي لا يتوقع خروجه عن قلعة ليوفي ويرجح إمكانية اعتزاله في نهاية الموسم الحالي.

العرب  [نُشر في 2017/12/30، العدد: 10856، ص(23)]

سيترك المجال للشباب الصاعد

روما – قال حارس المرمى الإيطالي المخضرم جيجي بوفون قائد نادي يوفنتوس إنه سيعتزل كرة القدم بنسبة كبيرة في نهاية الموسم الحالي.

وقال الحارس الأسطوري في تصريحات صحافية “أشعر أنني جندي يخدم يوفنتوس وإيطاليا، سوف أكون إلى الأبد تحت تصرفهما بعد نهاية حياتي المهنية لأنني قد أتقاعد في نهاية الموسم”.

وأضاف “عمري 40 عاما، ويجب أن أترك مساحة للآخرين، لا أحب أن أكون عقبة في طريق نمو اللاعبين الآخرين، لا أريد ذلك، ولكن إذا طلبوا مني شيئا سأكون مستعدا للوفاء والخدمة حتى لو كان عمري 80 سنة”.

وتابع “أنا آسف على عدم التأهل لكأس العالم، سوف يكون ذلك الندم الأكبر في حياتي، كان يمكن أن تكون البطولة المثالية لإنهاء حياتي المهنية، ولكن السبب الحقيقي لحزني هو أنني لن أتمكن من اللعب مجددا مع بعض من أفضل زملائي وأصدقائي مثل بارزالي ودي روسي”.

وأكمل تصريحاته قائلا “لكن خيبة الأمل هذه وخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا في كارديف لن تغير شيئا في مسيرتي.. أنا سعيد بما فعلته وحققته”. وتابع “الشهر الأول في يوفنتوس كان مذهلا، وصلت إلى هنا عام 2001 من بارما، وفي البداية شعرت أنني أعيش في عالم مختلف، الجميع محترف جدا هنا”. واختتم تصريحاته متحدثا عن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا “إنه ممتاز في التعامل مع الكرة تحت قدميه، لقد قلت أكثر من مرة إنه أحد أفضل حراس المرمى في العالم “.

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