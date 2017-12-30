السبت 30 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10856

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السبت 30 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10856

حكايا النساء ضد النسيان

كتاب 'تسع عشرة امرأة، سوريات يروين' للسورية سمر يزبك يروي تجارب وشهادات نساء عن الجحيم الذي قاومنه بشجاعة في سوريا.

العرب  [نُشر في 2017/12/30، العدد: 10856، ص(14)]

تجارب تجمعها الشجاعة

ميلانو (إيطاليا) - يصدر هذه الأيام عن منشورات المتوسط بميلانو كتاب جديد للكاتبة السورية سمر يزبك بعنوان “تسع عشرة امرأة، سوريات يروين”.

ويضم هذا الكتاب مجموعة حوارات أجرتها الكاتبة مع خمس وخمسين امرأة سورية في البلدان التي لجأنَ إليها؛ تركيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، لبنان، بريطانيا وهولندا، وكذلك في الداخل السوري. اختارت منها المؤلفة تسع عشرة شهادة فقط، وذلك كما تقول الكاتبة “بسبب الشبه المتكرر في تجارب النساء، والذي يظهر لنا جزءًا من الجحيم الذي قاومنه بشجاعة في سوريا”.

وترى يزبك أن هذا الجحيم هو جزء من جحيم تعيشه النساء في العالم العربي وفي مناطق أخرى من العالم، فكانت الأولوية، كما تقول، في الاختيار لمسألة التنوع الجغرافي السوري، لتشكيل مشهدية أوسع عن الذاكرة.

وتضيف يزبك “ذهب هاجس السؤال عندي إلى مسؤوليتنا كأفراد في تكون ذاكرة حقيقية وفعلية، مضادة لتلك التي تسعى إلى تبرير الجريمة، ذاكرة قادرة على تثبيت سردية موازية تنصف قضيتنا العادلة، وتُظهر جزءًا من الحقائق ساطعًا وبليغًا. لقد رأيت أن أساس البدايات هو التحديق والبحث في صورتنا المُفترضة كهوية جمعية، وتفكيكها، ومكاشفتها”.

وتشدد سمر يزبك على أن هذا الكتاب هو أحد طرائقها في المقاومة، وجزء من إيمانها بدور المثقفين والكتاب في تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والوطنية تجاه العدالة وإنصاف الضحايا، والتي يتجلى أهم وجوهها في حربهم ضد النسيان.

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