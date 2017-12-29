مقتل 12 شخصا في أسوأ حريق شهدته نيويورك منذ ربع قرن

شرطة نيويورك تعلن مقتل 12 شخصا بينهم طفل صغير في عمه الأول جراء اندلاع حريق بمبنى مع تواصل عمليات البحث في موقع الحادث.

العرب

تكرار حوادث الحرائق في نيويورك

نيويورك (الولايات المتحدة)- قتل 12 شخصا الخميس في أسوأ حريق شهدته نيويورك منذ عقود، بعد أن اندلعت النيران في الطابق الأرضي في مبنى سكني يقع في حي برونكس.

وصرّح رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو الذي تفقد على الفور مكان الكارثة "يؤسفني ان ابلغكم أن 12 نيويوركيا قتلوا، بينهم طفل صغير في عامه الاول".

وأضاف "نخشى ان نخسر المزيد من الارواح"، موضحا في مؤتمر صحافي أن "هناك أربعة أشخاص إصاباتهم بالغة جدا يكافحون الموت، فضلا عن إصابات أخرى شديدة".

وأكد دي بلازيو أنه "الحريق الأسوأ الذي شهدناه في هذه المدينة منذ ربع قرن على الأقل". وقال ان رجال الإطفاء تمكنوا من انقاذ 12 شخصا الا ان عمليات البحث مستمرة في المبنى.

وأوضح مدير فرق اطفاء نيويورك دانيال نيغو أن "اشخاصا قتلوا في طبقات مختلفة (من المبنى)، وأعمارهم تتراوح بين عام واكثر من 50 عاما".

وأفادت وسائل اعلام أنه عُثر على اثنين من بين القتلى في حوض استحمام مملوء بالمياه، يبدو أنهما حاولا الاحتماء فيه لتجنب ألسنة اللهب.

واندلع الحريق الذي تمكنت فرق الاطفاء من السيطرة عليه، في الطابق الأرضي من عمارة من أربع طبقات مشيدة بحجارة القرميد، على غرار المئات من مباني نيويورك، قبل أن ينتشر الى الطابق الثاني، حسب ما أفاد مسؤولون.

ولم تعرف بعد اسباب الحريق، الذي انتشر بسرعة الى كل طبقات المبنى المؤلف من 25 شقة. واعتبر نيغو أن "هذه الكارثة هي بدون شكّ تاريخية من حيث الحجم" مضيفا "نحن مصدومون من هذه الخسارة".

مدرسة لايواء السكان

واستحدثت فرق الإغاثة مركز ايواء طارئا داخل مدرسة قريبة من المبنى المحترق يقي سكانه البرد القارس وسط درجات حرارة تدنت الى عشر درجات مئوية تحت الصفر. وقد جعل البرد مهمة رجال الاطفاء أصعب.

ويقع المبنى المنكوب بالقرب من حديقة حيوانات برونكس وهو أحد الأماكن التي تشهد اقبالا كبيرا من الزوار.

ومنذ عشرة أيام، قضت امرأة مع أولادها الثلاثة في حريق اندلع في منزلهم في بروكلين، وهو حي آخر في نيويورك.

وفي آذار 2007، لقي عشرة أشخاص حتفهم في برونكس، جراء حريق شبّ في منزل كان يضمّ عائلتين من مالي. وكان ذلك أسوأ حريق شهدته نيويورك منذ عام 1990.