الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

 عن العرب الاتصال بنا English
الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

مقتل 12 شخصا في أسوأ حريق شهدته نيويورك منذ ربع قرن

شرطة نيويورك تعلن مقتل 12 شخصا بينهم طفل صغير في عمه الأول جراء اندلاع حريق بمبنى مع تواصل عمليات البحث في موقع الحادث.

العرب  [نُشر في 2017/12/29]

تكرار حوادث الحرائق في نيويورك

نيويورك (الولايات المتحدة)- قتل 12 شخصا الخميس في أسوأ حريق شهدته نيويورك منذ عقود، بعد أن اندلعت النيران في الطابق الأرضي في مبنى سكني يقع في حي برونكس.

وصرّح رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو الذي تفقد على الفور مكان الكارثة "يؤسفني ان ابلغكم أن 12 نيويوركيا قتلوا، بينهم طفل صغير في عامه الاول".

وأضاف "نخشى ان نخسر المزيد من الارواح"، موضحا في مؤتمر صحافي أن "هناك أربعة أشخاص إصاباتهم بالغة جدا يكافحون الموت، فضلا عن إصابات أخرى شديدة".

وأكد دي بلازيو أنه "الحريق الأسوأ الذي شهدناه في هذه المدينة منذ ربع قرن على الأقل". وقال ان رجال الإطفاء تمكنوا من انقاذ 12 شخصا الا ان عمليات البحث مستمرة في المبنى.

وأوضح مدير فرق اطفاء نيويورك دانيال نيغو أن "اشخاصا قتلوا في طبقات مختلفة (من المبنى)، وأعمارهم تتراوح بين عام واكثر من 50 عاما".

وأفادت وسائل اعلام أنه عُثر على اثنين من بين القتلى في حوض استحمام مملوء بالمياه، يبدو أنهما حاولا الاحتماء فيه لتجنب ألسنة اللهب.

واندلع الحريق الذي تمكنت فرق الاطفاء من السيطرة عليه، في الطابق الأرضي من عمارة من أربع طبقات مشيدة بحجارة القرميد، على غرار المئات من مباني نيويورك، قبل أن ينتشر الى الطابق الثاني، حسب ما أفاد مسؤولون.

ولم تعرف بعد اسباب الحريق، الذي انتشر بسرعة الى كل طبقات المبنى المؤلف من 25 شقة. واعتبر نيغو أن "هذه الكارثة هي بدون شكّ تاريخية من حيث الحجم" مضيفا "نحن مصدومون من هذه الخسارة".

مدرسة لايواء السكان

واستحدثت فرق الإغاثة مركز ايواء طارئا داخل مدرسة قريبة من المبنى المحترق يقي سكانه البرد القارس وسط درجات حرارة تدنت الى عشر درجات مئوية تحت الصفر. وقد جعل البرد مهمة رجال الاطفاء أصعب.

ويقع المبنى المنكوب بالقرب من حديقة حيوانات برونكس وهو أحد الأماكن التي تشهد اقبالا كبيرا من الزوار.

ومنذ عشرة أيام، قضت امرأة مع أولادها الثلاثة في حريق اندلع في منزلهم في بروكلين، وهو حي آخر في نيويورك.

وفي آذار 2007، لقي عشرة أشخاص حتفهم في برونكس، جراء حريق شبّ في منزل كان يضمّ عائلتين من مالي. وكان ذلك أسوأ حريق شهدته نيويورك منذ عام 1990.

العالم الآن

التحالف العربي يتهم المنسق الأممي بالانحياز إلى الحوثيين

2017-12-29

حفتر يدعم الانتخابات كمخرج وحيد للأزمة السياسية في ليبيا

2017-12-29

قضية مقتل السفير الروسي في أنقرة تعود إلى الواجهة

2017-12-29

حظر أممي على سفن كورية شمالية من دخول أي مرفأ في العالم

2017-12-29

مقتل 12 شخصا في أسوأ حريق شهدته نيويورك منذ ربع قرن

2017-12-29

'إعلان النصر' في سوريا يخدم طموحات بوتين الانتخابية

2017-12-29

هجوم واسع للنظام السوري للسيطرة على ريف إدلب

2017-12-29

بوتين: انفجار سان بطرسبورغ 'عمل إرهابي'

yesterday 08:14:17

مقاتلون أكراد في سوريا يعتقلون جهاديا فرنسيا

yesterday 06:59:15

الجيش الليبي يدعم الانتخابات بشرط الإشراف الدولي

yesterday 07:39:36

:: اختيارات المحرر

تونسيون لأردوغان: هنا تونس.. لا ثانية لا ثالثة لا رابعة

عودة السينما ودور العرض في السعودية.. قطرة سيعقبها مطر

زيارات الأطفال لحدائق الحيوانات تعالج عدوانيتهم

بلوغ الفتيات المبكر مرتبط بمشكلات سلوكية في مرحلة الرشد

النحت ضيف مبجل في بيروت والحجر ذاكرة المكان

المدينة الملونة مشروع مصري يرسم الفرح على جدران الفقراء

شرطي ينظم حركة السير برقصة مايكل جاكسون

شاكيرا ترجئ جولتها في الولايات المتحدة وكندا

باحث يكتشف صدفة زجاجا يلتحم تلقائيا

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا