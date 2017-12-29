الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

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الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

موقف سلامة من نجل القذافي يغضب أنصاره

صالح افحيمة يعرب عن استغرابه من تصريحات سلامة التي 'تتناقض مع مبدأ المصالحة الوطنية الذي لطالما ادعى بأنه والأمم المتحدة يناديان به كأساس لبناء ليبيا'.

العرب  [نُشر في 2017/12/29، العدد: 10855، ص(4)]

استياء أنصار سيف الإسلام

طرابلس - أثارت التصريحات التي أدلى بها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة التي عبّر خلالها عن رفضه محاورة سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، استياء أنصار سيف الإسلام.

وقال سلامة في تصريحات صحافية نشرت الخميس إنه لا يسعى إلى لقاء سيف الإسلام القذافي، “لأنه مطلوب من القضاء الدولي”، مشيراً إلى أنه يحاور أنصار النظام السابق.

وأعرب عضو مجلس النواب صالح افحيمة عن استغرابه من تصريحات سلامة التي “تتناقض مع مبدأ المصالحة الوطنية الذي لطالما ادعى بأنه والأمم المتحدة يناديان به كأساس لبناء ليبيا”. وقال في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك “كنّا نعتقد بأن أهم ما ميّز سلامة عن سابقيه هو قدرته على قراءة المشهد الليبي بشكل واقعي”.

وأطلق سراح نجل القذافي من سجنه بمدينة الزنتان في يونيو الماضي بموجب قانون العفو التشريعي العام الذي أصدره مجلس النواب سنة 2015، لكنه لا يزال مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية إبان حرب الإطاحة بنظام والده. ويؤكد خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة موكله الذي سبق وتمت محاكمته أمام القضاء الليبي، إذ لا يجوز محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين، وفقا لكافة الأعراف والاتفاقيات الدولية.

وقال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن “سيف الإسلام مواطن ليبي له ما لليبيين، وعليه ما عليهم، من حقوق وواجبات وهو من ألهب مراكز التسجيل للانتخابات”.

وهو ما أيّده افحيمة الذي أكد تزايد نسبة التسجيل في الانتخابات القادمة “رغم فقدان المواطن الليبي الثقة في الساسة بعد تعاقب الفشل تلو الفشل من قبل كل من تم انتخابهم منذ 2011”. وقال رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الثلاثاء، إنَّ عدد الناخبين المسجَّلين لدى المفوضية حتى الاثنين، وصل إلى مليون و61 ألفًا و659 ناخبًا.

وأوضح السايح أنَّ ما تقوم به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حاليًّا هو عملية لتحديث سجل الناخبين بعد تأجيل دام ما يقارب الثلاث سنوات، معتبرًا أن فتح باب التسجيل وتحديد فئة الناخبين من الاستحقاقات الانتخابية المهمة الجاري العمل عليها.

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