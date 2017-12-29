الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

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الجمعة 29 ديسمبر/كانون الاول 2017، العدد: 10855

إسرائيل تمدد اعتقال عهد التميمي

محكمة إسرائيلية تقرر تمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها.

العرب  [نُشر في 2017/12/29، العدد: 10855، ص(2)]

معاقبة طفلة

القدس - مددت محكمة إسرائيلية الخميس اعتقال عهد التميمي (17 عاما) ووالدتها ناريمان التميمي استكمالا للتحقيق معهما.

واعتقلت القوات الإسرائيلية عهد في 19 ديسمبر، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.

وبين مقطع الفيديو عهد وهي تركل أحد جنود الاحتلال بقدمها، وترفع يدها لتصفع وجهه من دون أن تصله؛ ما أثار غضب الإسرائيليين الذين اعتبروا ذلك “إهانة لجيشهم”.

وعلى خلفية ذلك، تعهد وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بالقبض على الطفلة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو.

وبالفعل قامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان (40 عاما) أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.

وفي اليوم الثاني؛ 20 ديسمبر اعتقلت القوات الإسرائيلية نور التميمي، ابنة عم عهد، لظهورها في مقطع الفيديو وهي تقاوم القوات الإسرائيلية، وتم الإفراج عنها أمس بشروط.

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