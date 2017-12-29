أنقرة تتوسع اقتصاديا وعسكريا في القرن الأفريقي

تركيا تدرك أن الربط بين التطور الذي تشهده علاقاتها مع إثيوبيا ودول أفريقية أخرى أمر ضروري يخدم أهداف تركيا المستقبلية في هذه المنطقة الحيوية.

العرب

جيبوتي محطة رئيسية في خطة التمدد التركية

أنقرة- حازت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم ولقائه بنظيره السوداني عمر البشير على الكثير من الاهتمام والمتابعة. وكشفت الزيارة، التي جاءت ضمن جولة شملت إلى جانب السودان تونس وتشاد، وما تم توقيعه من صفقات عسكرية وأمنية، عن خطة تركية للتمدد السياسي من بوابة الدعم الاقتصادي لدول عربية وأفريقية ذات موقع إستراتيجي.

وتأتي ضمن هذه الخطة دولة أخرى لا تقل أهمية لكن الاتفاقيات الموقعة بينها وبين تركيا لم تحض بذات الاهتمام رغم أنها لا تقل أهمية من السودان، وهي جيبوتي، بل إن بعض الخبراء يذهبون إلى القول إن الاتفاق مع الخرطوم، وتحديدا صفقة تسليم جزيرة سواكن لتركيا، يأتي في سياق استكمال ما تم توقيعه بين تركيا وجيبوتي، البوابة الشرقية للبحر الأحمر.

وعشية الجولة الأفريقية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زار الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة تركيا، وبحث مع نظيره التركي تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، وفق بيان للخارجية الجيبوتية.

وتم على هامش الزيارة توقيع أكثر من 40 اتفاقية تعاون، وكان ملف إنشاء المنطقة الاقتصادية التركية إحدى أبرز القضايا التي جرت مناقشتها خلال اللقاءات التي جمعت ممثلي قطاع الأعمال التركي والوفد الجيبوتي المرافق للرئيس جيلة.

وقال وزير الاقتصاد الجيبوتي إلياس موسى دواله، في تصريحات صحافية، إن اللقاءات التي جمعت بين ممثلي قطاع الأعمال التركي والوفد المرافق للرئيس جيلة، فتحت آفاقا جديدة من التعاون المشترك تساعد في خلق استثمارات وفرص عمل جديدة.

الأتراك يهدفون إلى التحكم في جميع مرافئ باب المندب بما فيها موانئ جيبوتي، وبربرا في جمهورية أرض الصومال

وكشف دواله أن دراسة الجدوى الخاصة بالمنطقة الاقتصادية أصبحت جاهزة، وأن أعمال البناء والتشييد ستبدأ في القريب العاجل. وقال “المنطقة المذكورة ستكون مستعدة لاستقبال الاستثمارات التركية في أفريقيا خلال عام ونصف العام“.

وتدرك تركيا أهمية العامل الاقتصادي في التأثير على جيبوتي، وتعتبر أن الربط بين التطور الذي تشهده علاقاتها مع إثيوبيا ودول أفريقية أخرى منها السودان، وتطور مواز له في العلاقة مع جيبوتي أمر ضروري يخدم أهداف تركيا المستقبلية في هذه المنطقة الحيوية.

ويشير تقرير لموقع أحوال إلى أن تركيا قامت بتمويل الطريق الذي يربط شمال إثيوبيا بجيبوتي وهو طريق تاجورة مقلي، حيث تتولى تركيا تمويل الجزء الذي يقع داخل الأراضي الإثيوبية بينما تمول الهند الجزء الذي يقع داخل الأراضي الجيبوتية، وبذلك تكون تركيا قد أكدت رغبة إثيوبيا في إيصال رسائلها للنظام الإريتري بأنها قد تجاوزت أهمية ميناء عصب لإثيوبيا بوجود اتصال مباشر لوارداتها وصادراتها من أقاليمها الشمالية عبر منفذ جيبوتي.

ويعني التقارب مع جيبوتي، بأهمية موقعها على الشاطئ الغربي لمضيق باب المندب، تمكن تركيا من إرساء دعائم سياساتها في هذه المنطقة الإستراتيجية من أفريقيا؛ فهي تطل شرقا على البحر الأحمر وخليج عدن، كما تطل على شبه الجزيرة العربية عبر اليمن الذي لا يبعد عن سواحلها أكثر من 20 كلم، فيما تحيط بها إريتريا من الشمال وإثيوبيا من الغرب والجنوب والصومال من الجنوب الشرقي.

كما أنها تتوفر على ميناء جيبوتي الذي يعد أهم ميناء يصل المياه الدافئة بقلب أفريقيا، ويوجد بالقرب منه ميناء دورالي الذي يؤمن عبور 30 بالمئة من تجارة النفط العالمية.

وتسعى القوى الكبرى إلى استئجار قواعد عسكرية في هذا البلد العضو في الجامعة العربية، والذي توجد به القاعدة العسكرية الأميركية، وقاعدة لتركيا، ومؤخرا افتتحت الصين أول قاعدة عسكرية لها في الخارج، إلى جانب الاهتمام الفرنسي التقليدي باعتبار أنها مستعمرة فرنسية سابقة.

ويرى المحلل الاقتصادي الصومالي محمد عبدالله نيشن أن الأتراك يهدفون إلى التحكم في جميع مرافئ باب المندب بما فيها موانئ جيبوتي، وبربرا في جمهورية أرض الصومال وميناء مقديشو، ما يسهل لهم التحكم في الواردات والصادرات من القرن الأفريقي.